Pessamit pourrait être le partenaire principal du parc éolien dans la Manicouagan

Pessamit appuie le projet de parc éolien de 300 mégawatts dans la Manicouagan proposé par Innergex dans le cadre du processus d’appel d’offres d’Hydro-Québec.

Selon l’entente de principe, le conseil de bande détiendrait la plus grande part du projet, soit 39 %. Innergex posséderait 38 % des parts et la MRC de la Manicouagan, les 23 % restants. Pessamit aurait ainsi la majorité relative au sein des trois partenaires.

Une entité unissant Pessamit et Innergex serait créée si le projet de 300 mégawatts est retenu par Hydro-Québec. Le président de l’entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l’énergie renouvelable, Michel Letellier, compare celle-ci au projet éolien Apuiat à Port-Cartier.

Dans le cas d’Apuiat, c’est Boralex et d’autres communautés innues, mais la MRC n’est pas là. Ce qui fait la différence ici je pense, c’est que les trois entités ont trouvé un terrain d’entente pour participer. Alors on réunit les trois et Innergex va être le maître d'œuvre , précise Michel Letellier.

Le parc éolien, s'il se concrétise, sera situé à environ 100 km au nord de Baie-Comeau.

Participation autochtone

La cheffe de la communauté de Pessamit, Marielle Vachon, souligne que ce partenariat assurera le respect et la protection du Nitassinan et des droits ancestraux des Innus.

C'est très important pour nous que la démarche au complet soit faite dans le respect de nos droits et de notre culture, parce qu'on occupe le territoire. Il faut respecter l'environnement de chaque titulaire de lot.

Marielle Vachon est confiante que la soumission d'Innergex soit retenue par Hydro-Québec.

L’entente vise à fonder les bases de cette collaboration, en plus de mener des études pour préserver le territoire ancestral et les connaissances traditionnelles des Innus de Pessamit. Le tout prendrait la forme d’entrevues, précise le président d'Innergex.

Il évalue le coût du projet à 900 millions de dollars et estime que jusqu’à 300 ou 350 travailleurs seraient mobilisés lors de la phase de construction.

Entente exclusive

L’accord entre Pessamit et Innergex est exclusif en ce qui a trait au dépôt d’une candidature à l’appel d’offres d’Hydro-Québec, confirment les deux parties.

On a une entente d'exclusivité. La lettre d'intention fait que d'un côté comme de l'autre, on est exclusif dans le développement et la soumission de cet appel d'offres

Selon Michel Letellier, l'entente de collaboration n'empêche pas le conseil de bande de signer une entente avec un autre promoteur advenant le cas où Innergex ne soit pas retenu au terme du processus d'appel d'offres. Marielle Vachon a toutefois refusé de se prononcer sur cette possibilité.

Les critères de sélection mis de l’avant par Hydro-Québec prennent compte de la participation communautaire ainsi que des retombées économiques pour les communautés autochtones.

Ainsi, les soumissions remportent 5 points sur 100 si elles prévoient une participation autochtone, 3 points pour des retombées économiques pour les communautés autochtones et jusqu’à 6 points si les communautés locales prennent part au projet.

Hydro-Québec a choisi 10 zones pour l'appel d'offres du 12 septembre dernier. Les projets retenus devront être mis en service en 2027, 2028 et 2029.

L’annonce de mercredi survient le lendemain de la date limite du dépôt des soumissions de l’appel d’offres d’Hydro-Québec.

Deux autres promoteurs sont dans la course pour assurer le développement du parc éolien situé à 100 kilomètres au nord de Baie-Comeau : Hydroméga et Tugliq. Hydro-Québec prévoit annoncé le projet retenu en décembre 2023.

Michel Letellier estime que le développement du projet pourrait prendre jusqu’à cinq ans.

De son côté, la MRC de Manicouagan confirme faire partie de cette entente, mais n’a pas souhaité commenter pour le moment. Vendredi dernier, elle a adopté un règlement d’emprunt de 166,5 millions de dollars en vue d’une participation à un des projets de parc éolien proposés.

Les trois projets proposés font partie d’un vaste appel d'offres d'Hydro-Québec qui cherche à ajouter 1 500 mégawatts au réseau électrique entre 2027 et 2029. La société d’État anticipe la fin des surplus d'énergie d’ici quatre ans.

