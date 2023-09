La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande la construction de 2000 logements annuellement, et ce, « dès cette année » pour répondre aux besoins en la matière et pour réagir efficacement à l'itinérance visible qui a presque doublé d'ampleur au Québec dans la dernière année.

En point de presse jeudi, Mme Plante a estimé que les liens entre crise du logement et itinérance étaient évidents, surtout à Montréal, qui compte la moitié des sans-abri recensés dans le rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La mairesse dit craindre une érosion de la cohésion sociale à Montréal en raison du poids de l'itinérance.

Le dernier dénombrement de l'itinérance est extrêmement préoccupant, mais pas surprenant. Les Montréalais et Montréalaises se sentent impuissants et à bout de souffle, et c'est la pointe de l'iceberg , a affirmé Mme Plante, tout en soulignant que le milieu communautaire subit les pressions de cette double crise.

Elle s'est cependant réjouie du signal envoyé par le gouvernement du Québec qui relie la crise du logement avec la crise de l'itinérance et rappelle que les villes discutent entre elles depuis un certain temps à propos de cette crise qui gagne du terrain au Québec.

Les villes en première ligne

Ça fait des années qu’on voyait l’évolution des vulnérabilités dans nos villes. Ça fait plusieurs années que les villes portent ce message au sommet sur la fiscalité [municipale] , a rappelé la mairesse, en précisant qu'elle profitera du sommet organisé par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), vendredi, pour insister sur l'urgence d'agir.

Même son de cloche du côté du maire de Québec, Bruno Marchand, qui soulignait à l'émission Tout un matin qu'il souhaitait toujours atteindre l'objectif zéro en matière d'itinérance. À noter que le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Aref Salem, presse l'administration Plante d'adopter l’approche itinérance zéro, à l'instar de M. Marchand.

Le maire de Québec souhaite également que le sommet de l' UMQ serve à mettre de la pression sur le gouvernement québécois afin qu'il publie plus régulièrement des données sur l'itinérance.

Ça prend de la science, ça prend des faits. Il va falloir être capable de mesurer l'itinérance sur une périodicité beaucoup plus courte. Les derniers chiffres avant ceux de l'an dernier dataient de cinq ans , a-t-il expliqué.

D'autres municipalités au Québec, comme Joliette, Rimouski ou Gatineau, attendent aussi le sommet de l' UMQ pour faire part de leurs besoins respectifs. Le maire de Rimouski, Guy Caron, a fait état d'une itinérance de plus en plus visible dans sa ville, tandis qu'à Gatineau, la mairesse a critiqué le manque d'investissements du MSSS en itinérance.

Ouvrir en mode plein écran La croissance de l'itinérance se fait aussi sentir à Joliette. Alain Ethier dort dans les parcs et à l'occasion dans un dortoir d'urgence de la ville. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Des mesures d'Ottawa

Dans la foulée des sorties publiques sur la question, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé jeudi après-midi que toute construction de nouveaux immeubles destinés à la location sera exemptée de TPS, dans le but de faire baisser les loyers.

Ainsi, les promoteurs ne paieront pas de taxe fédérale sur les matériaux et la main-d'œuvre pour la construction de ce genre de logements. Cette mesure devrait inciter les villes à accélérer les projets de logements sociaux existants, dont la réalisation est retardée par des questions de réglementation trop complexe ou contraignante.