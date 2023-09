La grève se poursuit à Cochrane après le rejet de la dernière offre

Les travailleurs syndiqués de la Ville de Cochrane sont en grève pour une 45e journée, jeudi, après avoir rejeté la dernière offre contractuelle de la Ville.

La section locale 71 du Syndicat canadien de la fonction publique a annoncé mercredi après-midi que ses 62 membres ont voté à 74 % contre la proposition qui avait été refusée précédemment par l'équipe de négociation syndicale.

La proposition a été présentée aux employés en grève à la demande de la municipalité, sous la supervision du ministère du Travail.

La présidente de la section locale, Lyne Nolet, affirme que ce vote donne un message fort à notre employeur que les gens n’apprécient pas cette offre .

Les salaires sont au cœur du litige.

Mme Nolet indique que le syndicat a accepté une augmentation de 2 % la première année de l'entente, mais tient à des augmentations de 3 % pour les années subséquentes de l’entente.

Le comité de négociation de l’employeur est prêt à payer jusqu’à 3 % si le coût de la vie monte à 3 %. Cependant les membres disent qu’ils ne veulent pas jouer à la roulette, ils veulent avoir un montant précis.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la section locale 71 du Syndicat de la fonction publique, Lyne Nolet, estime que le vote donne un message fort à la municipalité. Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Mme Nolet affirme que le syndicat enverra jeudi une lettre à la municipalité pour lui indiquer qu’il est prêt à négocier.

Publicité

S’ils sont prêts à parler et à faire une négociation, je pense que ça va être réglé rapidement, on pourrait retourner au travail dès la semaine prochaine , affirme Mme Nolet.

Mme Nolet admet qu’il y a une certaine impatience dans la communauté et parmi les employés sur la ligne de piquetage et elle souhaite que les négociations reprennent rapidement.

Les employés veulent retourner au travail, offrir les services à la communauté, j’espère que l’employeur est disponible et ouvert à une négociation , affirme-t-elle.

Réaction du maire

Dans une déclaration, le maire de Cochrane Peter Politis affirme que la municipalité est déçue et préoccupée par le résultat du vote .

L'accord proposé qui vient d'être rejeté, en plus d'être de loin l'augmentation de salaire la plus importante depuis des décennies, prévoyait une entente sur les années 1 et 2, tout en offrant la possibilité aux travailleurs de bénéficier d'augmentations de salaire supplémentaires qui correspondent à leur objectif de 3 % par an dans les années 3 et 4, à condition que l’inflation réelle le justifie , écrit le maire Politis.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Cochrane Peter Politis se dit déçu et préoccupé par le résultat du vote. Photo : Radio-Canada / CBC

La grève a forcé Cochrane à fermer la garderie municipale et à faire appel à des entrepreneurs pour rendre d'autres services.

Aucune date de reprise des négociations n'a été annoncée pour le moment.

Avec les informations de Chris St-Pierre