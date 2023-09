Les Forces canadiennes exhibent leurs équipements dans des festivals afin de recruter

Le recrutement demeure difficile au sein des Forces armées canadiennes (FAC) au point où pendant l’été, l’équipe de recrutement spécialisé et des attractions s’est arrêtée dans de grands événements publics d’un océan à l’autre, pour présenter au public le matériel militaire. Le but est de faire découvrir les métiers de l’armée, dans l’espoir de répondre aux besoins de main-d’œuvre.

Dans les kiosques des FAC, les membres du public ont pu embarquer dans des camions militaires, mais aussi tenir et essayer différents types d’armes à feu, déchargées évidemment.

Même que certains ont essayé une épreuve physique qui consiste à soulever des sacs de sable pesant 20 kilogrammes à plus d’un mètre du sol pour 30 répétitions.

Pour Craig Lommey qui s’est lancé dans cette épreuve physique, c’est une expérience qui lui a permis de s'immerger et de constater le travail des militaires.

C’est difficile, les militaires passent par beaucoup d’épreuves. C’est beaucoup d’entraînement et de travail.

L'Équipe a complété sa tournée estivale le 4 septembre à l'Exposition nationale canadienne à Toronto.

Pour certains c’était surprenant d'observer et de manipuler de l'équipement militaire.

Ce participant a pu en apprendre davantage et manier différents types d'armes à feu utilisés par les Forces armées canadiennes.

L’équipe de recrutement s’est déplacée dans sept villes canadiennes lors de divers événements allant des célébrations de la fête du Canada à Halifax, à Penticton Peach Festival en Colombie-Britannique en passant par la foire Queen City Ex en Saskatchewan.

Le but n’était pas de faire de l'enrôlement sur place, mais plutôt de vulgariser les différents métiers. Cet effort s’inscrit dans l’objectif de répondre aux besoins de personnel dans les rangs des Forces armées canadiennes qui peinent à recruter.

En date du 30 juin 2023, il manquait plus de 8 000 militaires dans la force régulière, soit un peu plus de 11% de l’effectif total. La force régulière inclut les membres de l’Armée canadienne, de la Marine royale canadienne et de l'Aviation royale canadienne.

Une occasion de contourner des préjugés

Pour le matelot de première classe dans la Marine royale canadienne et membre de l’équipe de recrutement, Touon Nkoka, le plus grand défi était de contourner les préjugés des membres du public.

Quand on parle des Forces armées canadiennes, les gens pensent forcément que c’est d’aller à la guerre.

Selon lui, c’était donc une bonne occasion de défaire ce type de réflexion à l’égard des FAC .

Tout ce que vous pouvez voir au civil, on a les mêmes métiers. C’est vraiment stimulant, parce que vous portez l’uniforme et vous allez partout au Canada et à l’extérieur , soutient-il.

Selon Touon Nkoka, l’autre frein au recrutement concerne la conciliation travail-famille. Il explique que c’est une priorité pour la majorité des personnes qu’il a rencontrées.

Pour l’instant, il est difficile pour les Forces armées canadiennes de mesurer les effets de cette nouvelle approche. Lorsqu’elles auront fait le point sur son efficacité, elles évalueront la possibilité de poursuivre cette initiative dans les années suivantes.