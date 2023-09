Les jurés ont entamé leurs délibérations, jeudi après-midi à Moncton, lors du procès de Paul Maillet. Ils devront déterminer si cet ancien enseignant de 77 ans est coupable d’agressions sexuelles et de grossières indécences.

Les six hommes et six femmes membres du jury ont été séquestrés au palais de justice, jeudi après-midi, après avoir écouté les directives du juge Larry Landry. Ils ne pourront pas renter chez eux ni communiquer avec leurs proches avant d’en arriver à un verdict.

Ils doivent trancher sur la culpabilité de Paul Maillet. Cet ancien enseignant est accusé d’avoir agressé sexuellement l’un de ses élèves – âgé d’environ 12 ans à l’époque – dans les années 1980.

Les agressions présumées auraient été commises à l’école Champlain à Moncton et au domicile de l’accusé. Ce dernier, qui est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, a plaidé non coupable.

Le témoin a dit 25 fois qu'il a oublié certains détails

Jeudi matin, avant que le juge donne ses directives et envoie les jurés délibérer, les deux parties ont présenté leurs derniers arguments.

Leurs théories étaient, sans surprise, bien différentes l’une de l’autre.

L’avocat de la défense, Me Gilles Lemieux, s’en est pris à la profondeur de l’enquête policière et à la crédibilité du plaignant, notamment en raison de son imposant casier judiciaire.

Il a beaucoup mis l’accent sur les trous de mémoire de la victime présumée, lors de son témoignage et de son contre-interrogatoire.

Vingt-cinq fois, il a dit I don’t remember , a affirmé l'avocat aux jurés.

Il a fait remarquer que les réponses de l’accusé étaient beaucoup plus longues et détaillées, et ce, même s’il est aujourd’hui âgé de 77 ans et que les faits présumés se seraient produits dans les années 1980.

Me Gilles Lemieux a mis les jurés au défi de trouver des réponses de Paul Maillet qui étaient insensées.

Je vous demande d’appliquer le test du grand bon sens , a-t-il dit. Il leur a demandé de déclarer non coupable son client.

L’une des deux procureures de la Couronne, Me Clémence Talbot, a tenté de convaincre les jurés de voir les choses autrement.

Elle a reconnu que le témoin a dit lors de son témoignage qu’il ne se souvenait pas de nombreuses choses, notamment en ce qui a trait à la salle de classe et à la résidence où il aurait été agressé sexuellement.

Clémence Talbot a invité les jurés à se mettre à la place de l’accusé et de réaliser qu’il est tout à fait normal d’oublier des choses qui remontent à plus de 30 ans.

Me Talbot a aussi argumenté qu’il est normal que le plaignant ait des souvenirs moins précis que l’accusé. Le premier avait environ 12 ans à l’époque, tandis que le second était dans la quarantaine.

Elle a aussi noté que le plaignant a expliqué ses problèmes de mémoire par des décennies de consommation intensive de drogues.

Elle a argumenté que les agressions présumées sont marquées au fer rouge dans la mémoire du plaignant et qu’il a maintenu pendant son témoignage qu’elles se sont bel et bien produites.