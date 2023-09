Trois personnes accusées pour avoir pénétré de force dans l’ambassade du Sénégal

Le Service de police d’Ottawa (SPO) indique avoir identifié et accusé trois personnes pour avoir pénétré de force dans l’enceinte de l’ambassade du Sénégal, le 1er août dernier. Mais dix restent encore non identifiées.

L’incident s’est déroulé lors d’une manifestation devant l’établissement situé sur la rue Kent, à Ottawa, durant laquelle plusieurs personnes sont entrées par effraction.

Le groupe en question aurait commis plusieurs infractions.

Jeudi, l’Unité des enquêtes criminelles du SPO a déclaré avoir confirmé l'identité des trois des personnes impliquées. Deux hommes d’Ottawa, de 49 et 53 ans, et un homme de Saint-Eustache, de 43 ans, font face à des accusations de séquestration, d'agression, de méfait de plus de 5000 $, de méfait d'obstruction à la propriété et de perturbation.

L'enquête du SPO se poursuit et la police sollicite l'aide du public pour identifier 10 autres personnes impliquées dans cet incident.

Toute personne impliquée ou témoin peut composer le 613-236-1222, poste 5166, ou transmettre des renseignements anonymes en appelant Échec au crime au numéro sans frais 1-800-222-8477 ou sur le site crimestoppers.ca.