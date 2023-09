Le refuge La rue des Femmes, à Montréal, est plein à craquer. Lors de notre passage, jeudi, une femme sans-abri dormait sur un matelas dans une salle de réunion et deux autres couchages étaient dressés dans un coin de corridor.

Par manque de place, on refuse jusqu'à 30 femmes par jour , déplore la directrice générale Léonie Couture. Elles ne devraient pas dormir dehors, c'est trop dangereux.

Malheureusement, on en voit beaucoup plus . Le nombre d'itinérantes qui se présentent dans cet organisme a augmenté de 25 % par rapport à l'an dernier.

La proportion de femmes parmi les sans-abri du Québec est aussi en hausse. C'est une nouvelle réalité qu'on découvre dans le rapport du ministère de la Santé, dévoilé jeudi. Sur les 10 000 sans-abri recensés dans la province, 2900 sont des femmes.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À Montréal, leur proportion est passée de 23 à 29 % des itinérants. Dans les Laurentides de 19 à 26 %. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 32 à 37 %. Ailleurs, la proportion est stable et on note une baisse de cinq points de pourcentage à Laval.

La différence, c'est que beaucoup des femmes, maintenant complètement à la rue, sont dans toutes sortes de détresses et très détériorées.

Ouvrir en mode plein écran Claire Blanchard campe dans un parc de Joliette dans l'attente d'un logement subventionné. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

La semaine dernière, la mairesse de Gatineau France Belisle avait saisi l'opinion publique en révélant qu'une jeune femme aurait été retrouvée en train d'accoucher dans un boisé.

La rue, de plus en plus dangereuse pour les femmes

Selon le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, il y a une détérioration de la condition des femmes qui arrivent dans nos ressources, leurs réalités se sont complexifiées et la détresse psychologique est plus grande .

Les femmes nous témoignent une augmentation des violences auxquelles elles sont exposées. Selon elles, la rue est plus "rough" depuis la pandémie et la solidarité est de moins en moins présente.

Ouvrir en mode plein écran Une femme quête dans la station de métro Beaudry, à Montréal. Photo : Radio-Canada / André Perron

On se fait toutes agresser, on se fait voler , raconte Juliette Roussel, qui a perdu son logement au mois de février et qui tente de trouver une place en refuge autour du Palais des congrès de Montréal.

Elle raconte avoir été battue par un homme qui lui a volé son argent, son téléphone cellulaire et ses papiers d'identité. Je n'ai plus rien, fuck all.

Bénéficiaire de l'aide sociale, son revenu ne lui suffit pas à trouver un petit logement. Je ne suis plus capable , dit-elle, en pleurs.

Je n'ai jamais vécu [dans] la rue. Pour moi, c'est dur, j'ai peur. C'est trop dangereux ici. J'ai peur pour ma vie, peur de mourir.

Tout ce que je veux, c'est avoir une place, mon logement... La paix. Et sortir de la rue.

Ouvrir en mode plein écran Selon le nouveau recensement, les femmes itinérantes sont en moyenne plus jeunes que les hommes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Le rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux note que les femmes sont le plus souvent à la rue à cause de mauvais traitements (24 % contre 6 % pour les hommes).

Leur perte de logement s'explique aussi par un conflit avec un(e) conjoint(e), 18 % contre 12 % chez les hommes. En revanche, elles sont moins susceptibles d’indiquer un problème de consommation de substances (16 % contre 24 % chez les hommes).

À l'occasion du grand sommet sur la crise de l'itinérance qui se tient vendredi à Québec, les maires des villes et le gouvernement du Québec vont tenter de trouver des solutions à cette crise sans précédent.