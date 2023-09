La candidate à la direction du Parti libéral Bonnie Crombie annonce qu'elle prendra un congé sans solde de son poste de mairesse de Mississauga pour « tout donner » à la course à la chefferie, dit-elle dans un communiqué.

Le 6 octobre sera son dernier jour à la mairie.

Pendant son absence, un maire adjoint assumera ses tâches comme celles de présider les réunions du conseil municipal et de comités, ainsi que de participer à des événements officiels.

Les conseillers municipaux assumeront ces tâches en alternance chaque deux mois, comme prévu dans le règlement municipal, explique Mme Crombie dans son communiqué.

Elle ajoute qu'elle discutera de ses priorités au cours des prochaines semaines avec le directeur municipal, y compris pour le budget 2024.

La mairesse est convaincue que les résidents de Mississauga sont entre de bonnes mains et que le conseil municipal continuera à faire avancer les dossiers qui leur tiennent le plus à cœur, notamment l'abordabilité, le logement, les transports en commun et les changement climatiques , peut-on lire dans son communiqué.

Je n'ai pas pris cette décision à la légère , dit Mme Crombie dans une déclaration écrite. Mississauga est ma ville natale, j'y ai élevé mes enfants et j'ai eu l'honneur d'y exercer les fonctions de députée libérale, de conseillère municipale et de mairesse pendant trois mandats.

Plus de détails à venir