Une famille pour Charlie

Charlie*, 4 ans, est « comme n'importe quel autre enfant qui demande à se faire soigner, jouer et se faire bercer ». L'enfant vit avec de lourdes déficiences physiques et intellectuelles. Après plusieurs mois de recherche, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS souhaite mobiliser la population afin de trouver la perle rare : une famille d'accueil.

L’enfant vit présentement dans un centre de réadaptation. Il a droit aux services dont il a besoin, mais il ne s'agit pas de l'environnement idéal, soulignent des intervenants. Un enfant, ça se développe rapidement, mentionne la coordonnatrice des services d'hébergements en communauté au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Arianne Proulx. On veut lui donner mieux que ça. On veut lui donner un environnement qui soit chaleureux, familial et convivial pour favoriser son développement comme enfant.

Depuis deux ans, l'assistante en réadaptation CIUSSS de l'Estrie - CHUS Carla Marques travaille auprès de Charlie. C'est une boule d’amour, souligne-t-elle. Oui, il a une déficience physique, il est en fauteuil [roulant], il a des appareils pour l’aider à évoluer, mais c’est un enfant qui ne demande qu’à jouer et apprendre.

Elle croit que Charlie pourrait marcher un jour. J’ai toujours dit que l’enfant est ma petite tortue, il va à son rythme un peu comme l’histoire du lièvre et la tortue. Ça reste un enfant qui sait s’exprimer à sa façon, quand il a besoin de quelque chose.

Ça prend une famille qui va y mettre du cœur, ça prend une famille qui va bien encadrer cet enfant-là et assurément ça demande du temps, ça demande de l’énergie, ça prend de la patience, ça prend plusieurs qualités, mais on va être là pour donner un coup de pouce pour bien répondre aux besoins de l’enfant et de la famille

Nous avons des équipes qui vont s’occuper d'accompagner cette famille-là, parce que l’enfant a des besoins particuliers , explique le coordonnateur aux services en déficiences intellectuelle et physique du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Samuel Blais. Un soutien financier est également prévu afin d’adapter l’environnement aux réalités de Charlie.

Il y aura d'autres Charlie , prévoit par ailleurs Arianne Proulx. Cette dernière remarque en effet que les familles d'accueil se font vieillissantes.

Avec les informations de Guylaine Charette

*Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a adopté un nom fictif pour parler de l'enfant afin de protéger son identité.