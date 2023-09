Changements climatiques, coût de la vie, immigration… Le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, a présenté jeudi les priorités de sa formation politique pour cet automne, à quelques jours de la rentrée parlementaire à Ottawa.

Lors d’une conférence de presse organisée à Sherbrooke, à l’issue du caucus présessionnel qui a eu lieu les 13 et 14 septembre derniers, le chef du BQ a estimé que l’automne dans la Chambre des communes sera tumultueux . Il a toutefois promis de se montrer responsable , notamment face aux enjeux importants .

Parmi ces enjeux, M. Blanchet a d’abord parlé de la lutte contre les changements climatiques, une priorité centrale de l’action du Bloc .

Le Bloc est le seul parti qui prend la pleine mesure des conséquences climatiques, qui reconnaît la nécessité de rompre immédiatement la dépendance aux énergies fossiles productrices de GES et qui a la volonté d’accélérer le virage écologique et énergétique , indique le BQ dans un communiqué. Il s’agit d’ailleurs d’une opportunité pour le Québec d’asseoir sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables.

L’autre priorité pour le BQ sera d’aider les plus vulnérables et surtout les aînés face à l’inflation, la crise du logement et l’augmentation du coût de la vie. Enlevez l’argent des pétrolières qui s’en mettent plein les poches et donnez cet argent-là aux gens les plus démunis, aux aînés en particulier , a dit M. Blanchet en s’adressant au gouvernement.

Évoquant la crise de l’itinérance qui sévit dans tout le pays, le chef du Bloc a affirmé qu’il s’agit d’une grande honte pour le Canada et le Québec.

Enfin, M. Blanchet a dit que sa formation va aussi continuer de s’impliquer pour une immigration réussie et responsable [...] qui respecte la capacité d’accueil du Québec .

Le chef du Bloc a par ailleurs voulu donner un ton conciliant, affirmant que sa formation ne fera pas obstacle au bon fonctionnement du Parlement . Mais, a-t-il averti, ne vous attendez pas à des mamours . Il n’y en aura pas, des mamours, mais on va s’arranger pour que ça fonctionne pour le bien commun.

Il a enfin dénoncé un climat de polarisation des extrêmes en politique, assurant que sa formation adoptera un ton modéré et responsable .

Dans le contexte actuel, on voit se développer une polarisation des extrêmes, entre les extrêmes des conservateurs et les extrêmes de la coalition libérale- NPD , a affirmé M. Blanchet. Des extrêmes dans lesquels les Québécois ne se reconnaissent pas.