Des agents correctionnels décrivent l’insalubrité du Pénitencier de Sa Majesté

Des documents rédigés par des agents correctionnels du Pénitencier de Sa Majesté, à Terre-Neuve, donnent un aperçu de leurs conditions de travail difficiles. La construction de cet établissement provincial remonte à 1859.

Des avocats et des défenseurs des personnes incarcérées dénoncent de longue date les conditions d’insalubrité de la prison.

CBC a obtenu grâce à une demande d’accès à l’information des rapports d'évaluation de risques rédigés par des agents de janvier 2022 à juin 2023. Les noms des agents, entre autres détails confidentiels, y sont caviardés.

Chaleur accablante et risque d’émeute

Un agent a noté cet été que la température atteignait 27 degrés Celsius dans un secteur de la prison, sans préciser le taux d’humidité.

Le port de l'uniforme complet est incroyablement inconfortable et crée des conditions de travail épouvantables.

La chaleur accablante dans la prison en juillet faisait craindre que les détenus déclenchent une émeute.

Publicité

Il y a eu un quasi-incident la semaine dernière lorsque des détenus ont refusé d’être enfermés dans leurs cellules. C’était directement lié à la chaleur qui régnait dans les cellules. L'équipe d'intervention d'urgence a réussi un confinement la semaine dernière, mais il y a toujours un risque de nouvelles émeutes, car aucun changement n'a été apporté.

D'innombrables rongeurs, une porte renversée d’un coup de pied

Des agents ont signalé de la moisissure, une mauvaise ventilation, de mauvaises odeurs et particulièrement la présence d'innombrables rongeurs. C’est au point où on trébuche presque sur eux.

Le problème majeur [passage caviardé] est une infestation incroyable. Les armoires sont pour eux un espace de vie (en particulier sous l'évier à l'intérieur du meuble). Les souris entrent sous les armoires et dans les armoires en raison d'un accès direct au mur.

Ouvrir en mode plein écran On ne sait pas encore quand une autre prison sera construite pour remplacer l'ancien Pénitencier de Sa Majesté (ci-dessus). Photo : Radio-Canada / Ariana Kelland

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué en août que des fournisseurs de services de dératisation interviennent régulièrement dans la prison.

Publicité

En juillet, un détenu a réussi à sortir de sa cellule simplement en faisant tomber la porte d’un coup de pied. Un agent correctionnel souligne dans un rapport que tout le mécanisme semblait gravement rouillé.

Grave pénurie de personnel

La pénurie d’agents correctionnels est un autre problème majeur noté dans les rapports. Quelqu’un a signalé qu’il a fallu enfermer les détenus dans leurs cellules parce qu’on manquait d’agents pour les surveiller.

Les effectifs ont atteint un niveau critique, et le risque que le personnel soit blessé physiquement, mentalement ou psychologiquement est plus élevé que jamais , selon un agent.

Ouvrir en mode plein écran Modernisée depuis sa construction, la prison provinciale comprend des sections à sécurité moyenne et d'autres à sécurité maximale. Photo : Radio-Canada

Le manque de personnel dans un environnement carcéral crée un grand nombre de nouveaux risques qui s'ajoutent aux nombreux dangers quotidiens avec un effectif moyen , selon un autre agent.

Le président du syndicat NAPE , Jerry Earle, a récemment dit que cette prison manque d’environ 40 agents correctionnels.

Le gouvernement et le syndicat ont annoncé au début de septembre des mesures pour encourager les agents à ne pas démissionner, dont une prime unique de 2500 $ et un salaire double à tout employé appelé à travailler durant son premier jour de congé à l’horaire.

Quand une nouvelle prison?

Il était prévu en 2019 qu’une prison soit construite en 2022 pour remplacer le Pénitencier de Sa Majesté, mais ce n’est toujours pas le cas.

Récemment interrogé à ce sujet, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, John Hogan, n’a pas précisé de nouvelle date, mais il a expliqué que le travail de planification se poursuit.

Le budget 2023-2024 de son gouvernement prévoit 7,3 millions de dollars pour la planification.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure, qui est responsable de l’entretien de la prison, dit travailler étroitement avec celui de la Justice pour répondre aux besoins quotidiens de l’entretien et aux préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail.