Ottawa doit faire plus contre la violence et le harcèlement au travail, dit un rapport

Le Bureau de la vérificatrice générale de la Ville d’Ottawa, Nathalie Gougeon, a dévoilé, mercredi, les résultats d’une enquête menée auprès de milliers d'employés municipaux. Elle en conclut que la Municipalité doit redoubler d'efforts pour prévenir la violence et le harcèlement au travail.

L'audit portait sur la conformité, la gouvernance, la formation et la sensibilisation, la capacité, la surveillance ainsi que les rapports relatifs aux incidents de violence et de harcèlement au travail dans l’administration municipale. Il a été mené sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Son objectif était de déterminer si la Ville avait mis en place un lieu de travail sûr, sain et respectueux, conformément à ses politiques et à la législation en vigueur.

La vérificatrice générale, Nathalie Gougeon, a toutefois constaté que la Ville a encore du travail à faire.

Dans notre rapport, nous mettons en lumière la nécessité de mieux prévenir la violence et le harcèlement au travail , a écrit Mme Gougeon.

La vérificatrice générale de la Ville d'Ottawa, Nathalie Gougeon (Photo d'archives)

Bien que la Ville continue de prendre les mesures pour prévenir la violence et le harcèlement au travail, il est important de reconnaître qu’il se pourrait qu’on ne puisse pas réaliser l’intégralité des changements culturels avant des années , a-t-elle ajouté.

Des milliers d'employés consultés

Dans le cadre de ce rapport, le bureau de Mme Gougeon a distribué une enquête sur la violence et le harcèlement au travail à plus de 17 000 employés municipaux.

Étant donné que seulement 3697 employés y ont répondu - et que les motivations de ceux qui l'ont fait sont inconnues - Mme Gougeon a reconnu que les résultats peuvent être biaisés par rapport aux expériences des répondants.

En outre, les employés de Santé publique Ottawa, du Service de police d'Ottawa et de la Bibliothèque publique d'Ottawa ont été exclus.

Nous n’avons donc pas du tout tenté d’extrapoler les résultats ni d’adopter d’hypothèse sur l’ensemble de la population des employés d’après les résultats de ce sondage , peut-on lire dans le rapport.

Néanmoins, 39 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne pensaient pas que la Ville prenait au sérieux la question de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail et qu'elle ne s'engageait pas non plus à créer un lieu de travail sain et respectueux.

Par ailleurs, 35 % des personnes interrogées ont déclaré avoir connaissance de traitements abusifs et irrespectueux à l'égard des employés dans leur service.

Près de la moitié des personnes interrogées (49 %) ont déclaré qu'elles n'étaient pas à l'aise pour déposer une plainte officielle concernant la violence et le harcèlement sur leur lieu de travail, principalement en raison d'un manque de confiance envers leur direction et de la crainte de représailles.

La politique actuelle est entrée en vigueur en 2021

La politique actuelle de la Ville en matière de violence et de harcèlement au travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle a été mise à jour depuis.

En vertu de cette politique, les problèmes liés à la violence ou au harcèlement peuvent faire l'objet d'une résolution informelle ou formelle, une personne désignée menant l'enquête dans ce dernier cas et émettant des recommandations si nécessaire.

Rapport de vérification de la prévention de la violence et du harcèlement au travail by RADIO-CANADA on Scribd

En 2021, 89 cas ont été signalés, dont trois ont été résolus de manière informelle ou ont été retirés. L'année dernière, ce nombre est passé à 105 cas. Parmi ceux-ci, 17 ont été résolus de manière informelle ou ont été retirés. Au cours du premier trimestre 2023, 55 autres cas ont été examinés, dont aucun n'a fait l'objet d'une résolution informelle.

Le rapport contient neuf recommandations, dont la principale invite la directrice des Services des ressources humaines à mettre au point une stratégie globale et exhaustive pour le Programme de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail.