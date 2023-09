Le syndicat veut un conciliateur dans le cadre du conflit de travail à MPI

Le Syndicat des employés du gouvernement et des employés généraux du Manitoba (MGEU) propose de faire appel à un conciliateur pour faciliter les négociations entre les employés et la direction de la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI).

Le conciliateur est l'occasion de faire appel à quelqu'un pour faciliter la conversation. Dans le cas de la grève à la Société manitobaine des alcools et des loteries, une fois que cette conversation a commencé, nous avons pu résoudre le problème très rapidement , a rappelé le président du MGEU Kyle Ross, mercredi.

Cet été, la Société manitobaine des alcools et des loteries a fait appel à un conciliateur dans le cadre d'un conflit de travail avec ses employés et la grève a pris fin un mois plus tard, le 24 août.

Dans le cas de la grève à MPI , celle-ci dure depuis le 28 août. La principale revendication concerne l’augmentation des salaires, alors que la convention collective de près de 1700 employés de MPI est arrivée à échéance en septembre 2022.

Éviter un arbitrage imposé

Dans une déclaration écrite, Kyle Ross appelle également à la reprise des négociations entre le comité de négociation du syndicat et MPI , ajoutant que le syndicat avait répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait reprendre les négociations .

Le président du MGEU dit préférer un processus de conciliation plutôt qu’un arbitrage. L'arbitrage est un accord imposé, et nous préférerions que nos membres aient la possibilité de voter sur un accord , souligne-t-il.

La législation encadrant les conflits de travail prévoit un arbitrage contraignant dans le cas ou une grève ou un lock-out se prolonge pendant 60 jours.

De son côté, le président du conseil d’administration de MPI , Ward Keith, assure que la société d'État est disposée à explorer la voie de la conciliation si la société et le syndicat sont sur la même longueur d'onde .