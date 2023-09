Le gouvernement de Justin Trudeau va annoncer cet après-midi qu'il enlève la TPS pour toute construction de nouveaux immeubles destinés à la location, selon une source gouvernementale haut placée. Les promoteurs ne paieront donc pas de taxe fédérale sur les matériaux et la main-d'œuvre pour la construction de ce genre de logements.

Le gouvernement espère que cette mesure va permettre de faire baisser les prix des loyers.

Selon nos informations, d’autres mesures devront être annoncées lors d’un point de presse de M. Trudeau à l’issue de la réunion de son caucus, à 16 h. Le premier ministre sera d’ailleurs accompagné de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

Le NPD , qui réclamait la suppression de la TPS sur les nouveaux logements locatifs, a salué cette décision. Un porte-parole du parti a déclaré à CBC que le gouvernement libéral aurait dû annoncer cette initiative il y a plusieurs mois.

L’abolition de la TPS sur les nouveaux investissements dans les logements locatifs à prix abordable était l'une des promesses du Parti libéral lors de la campagne électorale de 2015. Les libéraux ont délaissé cette promesse en 2017, arguant que des études démontrent qu'il y avait des façons plus efficaces d'encourager la construction de logements locatifs abordables que par les rabais de taxe de vente .

Mercredi, M. Trudeau a affirmé qu'il souhaite collaborer avec les villes pour accélérer des projets de logements sociaux existants dont la réalisation est retardée par des questions de réglementation trop complexe ou contraignante.

On a été clair que les règles locales doivent changer et que les gouvernements locaux doivent être plus ambitieux , a-t-il déclaré sur un chantier où il annonçait un premier investissement de 74 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements à London, en Ontario.

Rappelons que le pays traverse actuellement une grave pénurie de logements abordables aggravée par une flambée de l'inflation et des taux hypothécaires qui privent un grand nombre de Canadiens d'un logement salubre et abordable. Plusieurs n'ont tout simplement plus d'endroit pour se loger et sont contraints à l'itinérance.

Plus tôt aujourd'hui, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui publiait son rapport 2023 sur la pénurie de logements, estimait qu'il faudrait construire au moins 3,5 millions de logements de plus d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité au pays.

Plus de détails à venir