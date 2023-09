Au total, 173 espaces récemment rénovés par l’Université de Sudbury ont été mis à la disposition des étudiantes et des étudiants qui ont besoin de logements abordables et sécuritaires.

Le site Internet de l'établissement affiche un coût de 5700 $ pour l'année scolaire au complet pour une chambre partagée et un coût de 7300 $ (payable en trois versements) pour une chambre destinée à une seule personne.

Les logements meublés incluent un espace de travail et la connexion wi-fi.

Les chambres doubles de la résidence de l'Université de Sudbury sont les moins chères en ville. (Photo d'archives)

À la base, l’accès à un logement sécuritaire, salubre et abordable à l’Université de Sudbury offre à ces étudiantes et à ces étudiants un environnement qui favorise la réussite scolaire et l’expérience étudiante. Nous sommes fiers de rendre accessibles ces espaces dans notre résidence rénovée à cette période critique de l’année , affirme dans un communiqué le recteur et vice-chancelier Serge Miville.

Quelques places encore disponibles

L'Université de Sudbury – qui n'offre pas de cours, faute de financement – a conclu des ententes avec d'autres établissements d'enseignement postsecondaire locaux afin d’offrir à leurs étudiantes et à leurs étudiants des options en matière de logement abordable.

Les espaces communs de la résidence vont de nouveau accueillir des étudiants cet automne. (Photo d'archives)

Depuis 2021, l'Université de Sudbury a investi plus de 3,25 millions de dollars pour rénover ces locaux.

Comme il reste quelques places, l'Université de Sudbury invite les étudiantes et les étudiants qui ont besoin d'un logement à explorer sa résidence.