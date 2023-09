Première pelletée de terre pour le nouveau Musée des beaux-arts de Vancouver

Le coup d'envoi des travaux de construction du Musée des beaux-arts de Vancouver (VAG) a été donné vendredi matin, au 181, rue West Georgia. C'est là que prendra forme le nouveau lieu d'exposition de plus de 30 000 mètres carrés.

Les travaux ont été lancés lors d'une conférence de presse en présence d’Anthony Kiendl, président-directeur général du Musée et de politiciens, de dignitaires, de donateurs et d'artistes.

Le nouveau musée comptera des salles d’exposition, une salle de spectacles, une bibliothèque, des studios d’artistes et un espace communautaire autochtone.

Sa façade sera créée avec l'aide de trois artistes autochtones issus du peuple salish de la région de Vancouver.

Le projet estimé à 400 millions de dollars a reçu au fil des ans l’appui de nombreux partenaires et donateurs privés tels la fondation Audain et la famille Chan, qui ont respectivement fait des dons de 100 millions et 40 millions de dollars pour la construction du nouveau musée.

Ouvrir en mode plein écran Détail du projet de nouvel édifice du VAG Photo : Fournie par le VAG

Pour la construction, le Musée des beaux-arts de Vancouver entend se plier aux normes du concept allemand Passivhaus, ou habitat passif, pour ainsi devenir non seulement le premier musée en Amérique du Nord à appliquer ce concept, mais aussi le musée le plus écologiquement viable au Canada.

