Le Congrès mondial du pétrole, vitrine de l’expertise canadienne ou de l’écoblanchiment?

Avec un prix du baril de pétrole à 89 $, le Congrès mondial du pétrole qui s’ouvre dimanche à Calgary débute sous les meilleurs auspices. L’industrie promet d’y faire valoir sa collaboration et ses innovations pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais des organisations environnementales n’y voient qu’un exercice d’écoblanchiment.

Au centre BMO à Calgary, des ouvriers s’affairent à monter les stands qui accueilleront des dizaines de pays et d’entreprises d’hydrocarbures. Le président de ce 24e Congrès mondial du pétrole, Richard Masson, pointe du doigt une pile de barreaux de métal qui représentera bientôt le Qatar. L’Arabie saoudite devrait également avoir une place de choix.

Cette fourmilière d’ouvriers est la concrétisation de plusieurs années de travail. Calgary a été désignée comme ville hôte il y a plus de quatre ans.

C’est une grosse affaire pour Calgary , s’enthousiasme M. Masson. Des centaines d’orateurs, de gros exposants… C’est un énorme congrès qui vient seulement une fois par génération, ce qui le rend encore plus spécial pour Calgary.

Le congrès qui se tient normalement tous les trois ans est vendu par les organisateurs comme les Olympiades du pétrole et du gaz. Parmi les noms notables, il y aura celui du PDG d’ExxonMobil, celui d’Aramco et celui du dirigeant de Repsol.

Ouvrir en mode plein écran La tenue du Congrès mondial du pétrole à Calgary est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour le président de cette 24e édition, Richard Masson. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Plus d’un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le prix du pétrole sera un élément central de la conversation, selon M. Masson. La consommation mondiale [de pétrole] a atteint son niveau le plus élevé. On a besoin d’investissements continus pour répondre à cette demande.

La conversation est d’autant plus importante que le Canada pourrait bientôt avoir un accès direct aux marchés mondiaux d’hydrocarbures avec la mise en service de l’oléoduc Trans Mountain prévue l’année prochaine et du projet d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) LNG Canada l’année suivante.

C’est quelque chose que nous avons oublié comme pays et il est important que nous rappelions au monde que le Canada est un joueur important du secteur industriel et de l’offre énergétique mondiaux , affirme la présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin. Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole.

Le Congrès mondial du pétrole en chiffres 5000 délégués

10 000 visiteurs uniques

500 orateurs

200 exposants

200 membres des médias

88 M$ de retombées économiques attendues pour Calgary

Promouvoir les efforts canadiens

Le thème est toutefois l'expression à la mode dans les milieux pétroliers : la transition énergétique. À l’occasion de cette 24e édition, le Congrès changera d’ailleurs de nom pour devenir WPC Energy (World Petroleum Congress Energy).

C’est une occasion de montrer ce que nous faisons au Canada, en matière de capture et stockage du carbone, d’hydrogène, d’exportations de GNL , fait valoir Deborah Yedlin. Elle cite également des innovations d'extraction du lithium.

Nous avons une histoire à raconter. Pendant trop longtemps, nous avons laissé d'autres personnes parler à notre place.

L’Alliance Nouvelles voies, le regroupement des six plus gros exploitants de sables bitumineux canadiens sera ainsi présent. L’Alliance est un modèle pour le monde pour montrer comment les entreprises peuvent travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques. C’est quelque chose qui est assez unique , souligne le président de l’Alliance, Kendall Dilling. L'Alliance travaille sur un projet commun de capture et de stockage du carbone, mais elle fait pression pour plus d'incitatifs financiers gouvernementaux.

Ce type de rassemblement n’est-il pas une caisse de résonance pour l’industrie? Il y a beaucoup de conférences, de conversations, de réunions et de présentations et je crois qu’on réussit à convaincre la plupart des gens que l’industrie a un engagement de premier ordre , répond-il.

De fausses solutions pour des environnementalistes

Des organisations environnementales sont toutefois loin d’être convaincues. En 2000, lorsque Calgary avait déjà accueilli le Congrès mondial du pétrole, la semaine avait été émaillée de manifestations anti-hydrocarbures. Cette fois-ci, la mobilisation sera plus locale.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestations avaient eu lieu pendant tout le Congrès mondial du pétrole à Calgary en 2000. Photo : La Presse canadienne / ADRIAN WYLD

Ce forum-là est un anachronisme, on ne donne aucune importance au fait que les entreprises pétrolières et gazières se réunissent , rétorque le responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada, Patrick Bonin.

C'est un véritable anachronisme des dirigeants qui se rencontrent essentiellement pour affirmer qu'ils sont encore pertinents dans un monde qui évolue complètement dans une autre direction.

La responsable des programmes climat et énergie à Environmental Defence, Aliénor Rougeot, va toutefois prêter un œil attentif aux discussions. On va vraiment être focalisés sur deux choses. La première, c'est si ces entreprises de pétrole continuent à prévoir une expansion? Parce que ça, c'est contraire à la science climatique. [...] La deuxième, c’est d’être aussi alerte aux fausses solutions que ces entreprises peuvent proposer pour détourner l’attention.

Parmi ces fausses solutions, elle cite l’hydrogène produit à partir du gaz naturel et la capture et le stockage du carbone. Ces deux technologies font l’objet de nombreuses sessions au Congrès.

Richard Masson n’est pas surpris des critiques d’écoblanchiment. L’écoblanchiment, c’est de ne pas essayer de travailler [sur la transition énergétique]. Vous allez voir que pendant ce congrès, tous les participants travaillent fort pour décarboner l’industrie énergétique.

Le Congrès se tient du 17 au 21 septembre.