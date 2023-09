Bécancour veut miser sur le tourisme industriel

Les visites touristiques guidées dans le parc industriel de Bécancour vont se poursuivre cet automne. La Ville et la Société du parc industriel et portuaire (SPIPB) ont décidé de poursuivre la tenue de cette activité plus longtemps que prévu en raison de son succès. L’objectif est de développer et de bonifier le tourisme industriel dans la région.

Les visiteurs sont guidés par l’ex-président-directeur général de la SPIPB , Maurice Richard. Tout ça, c'est une vision du futur avec un peu d'histoire. C’est raconter des histoires d’hier à demain parce qu'en fait, tout ça est imbriqué , dit-il.

Celui qui se définit comme une personne qui possède un peu de mémoire vivante souhaite raconter l’histoire avec humour. On débute dans les années 60 et ensuite, on aborde le sujet de la sidérurgie , ajoute Maurice Richard.

Il précise que beaucoup d'histoires font que la ville de Bécancour se retrouve aujourd'hui avec un parc industriel du passé et orienté vers les années futures , notamment grâce au développement de la filière batterie. Il ajoute qu’encore aujourd’hui, il s’agit du plus grand parc industriel au pays.

Si Maurice Richard a observé l'intérêt des personnes plus âgées, il constate aussi qu'une clientèle plus jeune est au rendez-vous. Certains se questionnent sur les emplois disponibles dans les différentes usines du parc. Les batteries, c'est la société moderne avec l'électrification des transports , résume l'ex- pdg .

Ouvrir en mode plein écran Maurice Richard, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La promenade en autobus touristique débute par une visite d’une partie de la ville de Bécancour. Le public peut ensuite découvrir une partie du parc industriel de 7000 hectares, dont une section, qui s’étend au-delà de 5 kilomètres, destinée au développement futur des batteries.

Publicité

Parmi les principaux attraits, le guide évoque le bâtiment de l’usine GM-POSCO, haut de ses 55 mètres équivalant à 12 étages. Ce n’est pas qu'écrit que sur du papier, là c'est physique. Ils sont en train de construire-là actuellement , exprime fièrement Maurice Richard. Il en profite pour énumérer certains des autres espaces à visiter, tels que ceux de l’usine de cathodes et de batteries de Ford et le projet de l'usine de transformation projetée par Nemaska Lithium.

Je peux vous affirmer que c'est impressionnant à visiter , conclut-il.

Le parcours du circuit en autobus proposé cet automne a lieu tous les dimanches, à compter du 17 septembre jusqu'au 29 octobre.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct