Le producteur de cannabis Canopy Growth, qui détient une participation majoritaire dans BioSteel, affirme qu’il cessera de financer le fabricant de produits de nutrition pour sportifs et qu’il place l’entreprise à l’abri de ses créanciers.

L'entreprise basée à Smiths Falls, en Ontario, le plus important joueur nord-américain de l’industrie du cannabis, a entamé la démarche en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, selon un communiqué publié jeudi.

Même si BioSteel a enregistré une forte croissance de ses revenus d'année en année, et qu’il s’agit d’une marque alléchante, elle ne correspond pas à la vision stratégique de Canopy Growth.

Nous avons démontré à plusieurs reprises que nous prenons des mesures décisives pour améliorer notre rentabilité et garantir notre positionnement comme chef de file dans le secteur nord-américain du cannabis , ajoute-t-il, dans une déclaration.

Fondée en 2009 par l’ancien joueur de la LNH Mike Cammalleri et l’entrepreneur John Celenza, BioSteel Sports Nutrition est surtout connue pour ses boissons énergisantes destinées aux sportifs et aux athlètes professionnels.

Les cofondateurs de BioSteel, John Celenza (à gauche) et Mike Cammalleri, ex-joueur de la LNH, ont lancé l'entreprise de produits de nutrition pour sportifs en 2009.

L’entreprise torontoise compte plusieurs partenariats avec des équipes de la LNH , la NBA et la NFL et des athlètes de renom, tels que Connor McDavid, Nathan MacKinnon et John Tavares.

Canopy Growth, qui a acquis près des trois quarts de BioSteel lors d’une entente conclue en 2019, cherche maintenant un acheteur. Le producteur de cannabis espérait à l’époque que cette acquisition lui permettrait de diversifier ses activités et d’étendre son offre de boissons.

BioSteel pèse lourdement sur la rentabilité et des flux de liquidités de Canopy Growth et représente 60 % de ses pertes financières au premier trimestre de l’année, indique le communiqué.

Le fabricant de boissons énergisantes a plus que doublé ses ventes au cours des trois premiers mois de 2023, par rapport à la même période l’an dernier, avec plus de 32 millions de dollars en revenus. Mais il aura fallu dépenser plus de 40 millions afin de réaliser ses ventes, dont environ 12 millions en coûts publicitaires liées à la commandite de la Ligue nationale de hockey.