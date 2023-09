Les personnes en situation d'itinérance sont de plus en plus visibles dans les villes à travers la province. Alors que le sommet sur l'itinérance de l' UMQ se déroule ce week-end, les intervenants du milieu à Sherbrooke ont de grandes attentes.

L'une d'elles est que le sommet puisse permettre de mieux définir les rôles et les responsabilités des différents intervenants envers les personnes en situation d'itinérance.

Lors de ce sommet, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, doit notamment annoncer l'octroi d'un montant pour la consolidation et la création de nouvelles places dans les refuges pour personnes en situation d'itinérance. La somme des coûts de ces initiatives est évaluée à 20 M$.

Toutes les régions du Québec pourront en bénéficier pour consolider des refuges existants et pour développer de nouveaux projets. Selon le coordonnateur à la Table d'itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallotta, ce montant est cependant nettement insuffisant.

N'importe quel budget additionnel, c'est toujours intéressant. C'est sûr qu'en visant exclusivement l'augmentation de l'offre dans les refuges, le problème est que probablement d'autres services auraient pu bénéficier d'une augmentation immédiate étant donné que la plupart des services sont présentement surchargés.

Itinérance : entrevue avec Gabriel Pallotta.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Itinérance : entrevue avec Gabriel Pallotta ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Itinérance : entrevue avec Gabriel Pallotta. 5 minutes 56 secondes) Durée de 5 minutes 56 secondes 5:56

Selon Gabriel Pallotta, il est important de consolider les services d’urgence tels que les refuges. Mais il y a aussi quelque chose à travailler sur comment empêcher que les gens se rendent jusque là et comment les sortir le plus rapidement possible de ces situations-là.

Pour le coordonnateur à la Table d'itinérance de Sherbrooke, la société a beaucoup à gagner si elle travaille en prévention. Selon lui, il s'agit d'une façon de ralentir l'itinérance ou carrément d'inverser la tendance.

Est-ce que c'est possible, plus d'investissements aussi dans les services de réinsertion, la réinsertion professionnelle ou tout simplement la réinsertion sociale et également des services de prévention pour éviter que les gens se retrouvent dans ces situations?

Selon lui, la situation s’aggrave à Sherbrooke. Dans les derniers temps, la fréquentation dans les différents services augmente et le temps d'intervention par personne aurait augmenté.

Pour rester un tout petit peu optimiste, la couverture de services est plus intéressante qu'elle était il y a quelques années. La concertation est plus en santé, autant en termes des organismes communautaires qu'au niveau des partenariats multisectoriels avec l'institutionnel municipal. Il y a quand même des bases solides pour aller vers le "mieux".

Avec les informations de Brigitte Marcoux