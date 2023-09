Attaque à la boule d’attelage : Brayden Bushby en semi-liberté conditionnelle

Brayden Bushby, condamné en 2021 à 8 ans de prison pour homicide involontaire, a obtenu le mois dernier une semi-liberté, à la déception de la famille de Barbara Kentner, qu’il avait atteinte d’une boule d’attelage en janvier 2017, entraînant sa mort 6 mois plus tard.

La semi-liberté exige que M. Bushby se rapporte chaque soir dans un établissement résidentiel.

Il peut travailler pendant le jour ou suivre des cours, en préparation de son éventuelle libération complète.

La semi-liberté est aussi assortie d’une série de conditions, incluant n’avoir aucun contact avec la famille de Mme Kentner.

Il doit aussi ne pas consommer d’alcool ou entrer dans un débit de boissons, et doit poursuivre une thérapie pour abus de substance et le contrôle de ses émotions

Les commissaires qui présidaient l’audience de remise en liberté ont noté dans leur décision que Brayden Bushby a eu dans l'ensemble un bon comportement depuis son incarcération et qu’il présente un faible risque de récidive.

Vous avez indiqué lors de votre audience que vous avez appris, grâce au programme, à vous arrêter et à réfléchir avant d'agir, ainsi qu'à gérer vos émotions , peut-on lire dans la décision.

En plus d’une thérapie pour la gestion des émotions et de son impulsivité, les commissaires notent que M. Bushby a terminé son éducation secondaire et a assisté de façon régulière à des rencontres des Alcooliques anonymes.

Ils ont choisi de ne pas accorder beaucoup d’importance à la découverte de contrebande sous son matelas en avril dernier, incluant une cigarette électronique.