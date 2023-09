Arrestation à Charlesbourg : véhicule volé avec deux armes à bord

Mercredi soir, le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) a arrêté un adolescent qui conduisait un véhicule signalé comme étant volé avec deux armes chargées à bord dans le secteur de Charlesbourg.

C’est la Sûreté du Québec qui a remarqué la conduite hiératique du suspect sur l’autoroute. Vers 21 h 00, elle le signale au SPVQ puisque le véhicule arrivait sur son territoire.

En vérifiant la plaque d'immatriculation, les policiers remarquent que le véhicule est rapporté comme étant volé à Mistissini, dans le nord du Québec. Ils ont également l’information que deux armes possiblement chargées se trouvent à bord.

Pour éviter que la situation tourne mal, les agents du SPVQ suivent et surveillent le véhicule à distance. Considérant le risque avec les armes à feu chargées, on a fait intervenir le Groupe tactique d'intervention (GTI) dans ce dossier-là , ajoute Marie-Pier Rivard, agente aux communications pour le SPVQ .

Lorsque le véhicule s’immobilise près des Galeries de Charlesbourg, la surveillance est maintenue jusqu’à l’arrivée des policiers du GTI . Vers 23 h 50, ils parviennent à contrôler l’individu et les deux armes sont retrouvées.

Le suspect mineur a été arrêté pour des motifs de recel de plus de 5000 $, possession non autorisée d’armes à feu et non-respect des conditions de probation.