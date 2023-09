La vérif : est-ce que l’émigration au Manitoba est à son pire niveau en une génération?

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD), Wab Kinew, affirme que l’émigration au Manitoba est à son plus haut niveau en une génération. Mais est-ce que le nombre de personnes qui quittent le Manitoba est si élevé que ça?

Mardi matin, les trois chefs des principaux partis politiques ont participé à un forum organisé par la Manitoba Heavy Construction Association.

En réponse à une question sur le développement économique, Wab Kinew a déclaré que l’émigration au Manitoba est à son pire niveau en une génération . Pour lui, cela illustre l’échec des politiques du gouvernement progressiste-conservateur.

C’est vrai qu’en 2022, le nombre absolu d’émigrants quittant le Manitoba pour aller dans une autre province a atteint un sommet. Mais il n’y a rien de surprenant là-dedans, puisque la population du Manitoba est en croissance.

En chiffres bruts, selon Statistique Canada, le solde migratoire interprovincial en 2021-2022 affichait une perte de 10 203 personnes, soit l'équivalent de 0,7 % de la population provinciale. Il faut remonter à 1990 pour retrouver un nombre aussi élevé.

Or, en regardant plutôt le solde migratoire en fonction de la population, on observe une variation en dents de scie. Par exemple, en 2005, lorsqu’il y avait un gouvernement néo-démocrate au Manitoba, le solde a atteint environ -0,7 % de la population, avant de remonter à -0,2 % en 2010. Le taux oscille pendant plusieurs années avant de remonter à -0,2 % en 2020 et de baisser à -0,7 % en 2022.

La professeure adjointe d’économie à l’Université du Manitoba Janice Compton indique qu’il s’agit d’une donnée qui varie en vagues . En proportion de la population, c’est toujours moins de 1 % , note-t-elle.

Il s’agit seulement d’une partie du portrait lorsque nous examinons la migration interprovinciale , souligne l’économiste. La clef dont nous devons nous souvenir, c’est que nous accueillons beaucoup plus d’immigrants internationaux , ajoute-t-elle.

Pour elle c’est aussi une conséquence logique de la hausse de l'immigration internationale qu’il y ait plus de mobilité entre les provinces.

Par exemple, poursuit-elle, si on accueille 4000 immigrants chaque année et une proportion d’entre eux part ou si on accueille 12 000 immigrants chaque année et qu’une proportion d’entre eux part, on va voir une migration interprovinciale plus élevée .

Lorsqu’on tient compte des immigrants internationaux, on obtient une histoire différente. Le solde migratoire, international et interprovincial confondu est positif depuis 20 ans , souligne-t-elle.

L’économiste ne croit pas qu’on peut tirer de conclusions sur les politiques économiques du gouvernement progressiste-conservateur avec ces données.