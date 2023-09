L’Intrépide de Gatineau regarde vers l’avant

Après avoir perdu son premier match de la saison 3-0 contre les Vikings de St-Eustache, l’Intrépide de Gatineau amorce sa saison à domicile au Complexe Branchaud-Brière, vendredi soir, face au Phénix du Collège Esther-Blondin. Les joueurs et le nouveau personnel d’entraîneurs veulent regarder en avant après une saison difficile, qui a vu la formation prendre le tout dernier rang de la Ligue M18 AAA, l’an dernier.

L’Intrépide n’avait remporté que six victoires en 42 rencontres, la saison dernière. Le nouvel entraîneur-chef, Raphaël-Pier Richer, pourra maintenant compter sur un beau mélange de recrues et de vétérans alors que son groupe présente une dizaine de vétérans et douze joueurs repêchés par des équipes de la LHJMQ .

On aime beaucoup notre groupe. On a un bon mix de joueurs et un leadership très fort. Notre équipe a beaucoup de caractère , décrit Richer. Le camp n’a pas été facile parce qu’on a perdu des joueurs qui partaient et revenaient [des équipes juniors], mais on va être difficile à affronter.

Ouvrir en mode plein écran Le nouvel entraîneur-chef de l'Intrépide de Gatineau, Raphaël-Pier Richer Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Pour le pilote de l’Intrépide, il est difficile de se fier au match d’ouverture parce que le club était privé de trois joueurs suspendus et que les Vikings avaient déjà joué un match. Il a vu la nervosité qui limitait plusieurs joueurs.

La glace est brisée maintenant. Je veux qu’on sorte fort au prochain match et qu’on montre ce dont on est capable. On a confiance en notre équipe , poursuit l’entraîneur.

On voit ça comme un nouveau défi, une nouvelle année, puis un nouveau coach, une différente équipe. [...] Le mot d’ordre, c’est tout le monde ensemble , raconte le capitaine Alexis Fahey. On s’est dit qu’on repart à neuf et on pense au futur. Avec un entraîneur à temps plein, il a le pouls de l’équipe à 100 %. Il nous apporte de nouvelles tactiques et de nouvelles façons de penser. Ça nous aide à avoir une bonne mentalité.

Ouvrir en mode plein écran L'attaquant Alexis Fahey est le capitaine de l'Intrépide de Gatineau pour la saison 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ce qu’on a vécu l’an dernier, ça nous amène un sentiment d’urgence, une faim pour la victoire, pour faire des buts face à l’adversité. On veut montrer qu’on n'est pas l’Intrépide de l’an dernier.

Certains joueurs croient beaucoup en leurs moyens et ont de grandes ambitions. Le défenseur Jacob De Ladurantaye, qui appartient aux Olympiques de Gatineau, vise même le sommet.

Publicité

Mon objectif premier, ça serait de gagner un peu tout! Je veux la Coupe Telus et gagner le Challenge. Mais, ce que je veux d’abord, c’est qu’on ait une bonne saison, que toute l’équipe s’améliore et qu’on performe au maximum de nos capacités , souligne De Ladurantaye.

Pour atteindre ces objectifs, l’Intrépide devra avoir l’aide de ses deux gardiens de 16 ans, Louca Connelly et Benjamin Lelièvre. Ce dernier a d’ailleurs fait face à 51 tirs lors du premier match de la saison.

On a deux très bons gardiens de but. On aura besoin d’eux. Mais on veut surtout mettre beaucoup de pression sur la rondelle et créer des revirements. Ça reste qu’on est une ligue de développement et on veut développer nos joueurs dans toutes les positions , dit Richer.

On a une équipe qui joue avec quatre trios et sur 200 pieds. Je pense qu’on sera excellent sur toutes les lignes, nos deux gardiens, et notre défensive [qui] va être excellente , ajoute le capitaine.

Miser sur la chimie et l’esprit d’équipe

Une chose est certaine, l’Intrépide misera sur l'esprit d’équipe cette saison et pour traverser les périodes plus difficiles. Avec deux joueurs suspendus à la suite d’une histoire de racisme à l’époque de l’équipe M15 AAA, la direction s’est assurée de mettre l’accent sur le respect et la chimie au sein du groupe.

On a fait beaucoup d’activités de team building. On a fait des activités pour assembler le groupe et avoir un esprit d’équipe fort. On y va tout le temps avec le positif, on regarde vers l’avant, on n'est pas ici pour regarder ce qui s’est produit dans le passé , croit l’entraîneur.

Les joueurs adhèrent à cette philosophie et assurent que la chimie sera l’une des forces de l’Intrépide cette saison.

Ouvrir en mode plein écran Le défenseur de l'Intrépide de Gatineau, Jacob De Ladurantaye Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Tu sais, on compétitionne les uns contre les autres, on se pousse. Peu importe ce qui va se passer, on va se supporter et on va continuer à s’entraider , croit De Ladurantaye.

Publicité

Dans les circonstances, le rôle du capitaine sera d’autant plus important. Alexis Fahey est conscient de ses responsabilités.

Je veux garder l’équipe soudée, que ça aille bien ou mal. Tout le monde peut avoir un mauvais chiffre, il faut garder le respect et avoir du plaisir, tout le monde a droit à l’erreur , lance Fahey.

L’Intrépide a un début de saison très lent avec seulement quatre matchs dans ses trois premières semaines d’activités, contre des formations de qualité. Gatineau aura une meilleure idée de la qualité de son groupe au mois d'octobre, alors que son calendrier prendra sa vitesse de croisière.