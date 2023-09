Les étudiants se pressent dans les banques alimentaires

Les responsables des associations et des banques alimentaires étudiantes font face à une demande accrue des étudiants pour des produits alimentaires, alors que la rentrée vient tout juste de démarrer.

Je dois faire beaucoup de sacrifices chaque jour , confesse Will MacDonald, qui étudie la musique au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que je mange un petit-déjeuner aujourd’hui ou est-ce que je le garde pour mon déjeuner ?

Des choix quotidiens qui jouent sur sa concentration et qui le stressent également.

Une des raisons avancées pour sa situation est le coût de la vie. En juillet, l’inflation pour les produits alimentaires est de 8,1 % selon l’indice des prix à la consommation. Un pourcentage en baisse depuis plusieurs mois, mais qui reste toujours élevé.

Will MacDonald, un étudiant en musique, a de la difficulté à manger trois repas par jour en raison du coût élevé de la vie.

Et ils sont de plus en plus nombreux comme Will MacDougall à se demander comment manger convenablement. À l'Université Mount Saint Vincent, à Halifax, les 15 bénévoles présents sont submergés par les demandes.

Normalement, on voit beaucoup d’étudiants internationaux, mais je suis très surprise de voir aussi des étudiants néo-écossais venir nous voir, car ils ont aussi du mal à s’en sortir.

Et le constat est le même dans de nombreux établissements universitaires de la province. Chaque semaine, 300 étudiants viennent s’approvisionner à l’Université Dalhousie, à Halifax.

Les étudiants que nous voyons viennent chercher des repas pour toute la semaine explique Micha Davies-Cole, le responsable de la banque alimentaire de l’université.

Auparavant, les étudiants venaient chercher de quoi compléter le quotidien, ajoute-t-il.

Un appel à l’aide

Au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, pas de banque alimentaire, mais les étudiants peuvent venir demander une carte cadeau pour les supermarchés.

« Au début de cette année, nous avons eu des étudiants qui nous ont dit : "je viens de payer mon loyer, mes frais de scolarité et je n’ai plus rien pour la nourriture, pouvez-vous m’aider ?" »

La banque alimentaire de l'Université Mount Saint Vincent est approvisionnée par les étudiants qui peuvent faire des dons, mais aussi deux autres donateurs : Feed Nova Scotia et une application, Second Harvest, qui récupère les aliments invendus avant qu’ils ne soient jetés.

Devora Goldberg, gérante de la banque alimentaire de Mount Saint Vincent University

J’aimerais qu’il y ait plus de participation de la collectivité et que les gens puissent venir nous aider un peu. Ce serait très apprécié , plaide Devora Goldberg.

Avant la rentrée, des associations étudiantes avaient aussi tiré la sonnette d’alarme sur la question du logement. La province avait promis de dévoiler sa stratégie sur le sujet au printemps, mais pour l’heure, aucune publication n’a été présentée.