La communauté philippine en croissance à Thetford Mines

La communauté philippine prend de l’ampleur dans la région de Thetford. Près de 200 Philippins y sont maintenant bien installés. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, leur présence et leur apport à la société sont appréciés. Portrait d’une communauté, son intégration et son plus grand défi : l’apprentissage du français.

Les clients originaires des Philippines sont nombreux au Marché Filipino Asiatique de Mayline Lafrenière, ouvert depuis mai au centre-ville de Thetford Mines. La communauté s’agrandit, c’était le bon moment d’ouvrir. Les gens n’ont plus besoin d’aller chercher leurs produits [philippins] à Montréal ou à Québec , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Mayline Lafrenière est propriétaire du Marché Filipino Asiatique de Thetford Mines. Elle tient dans sa main une sauce très populaire dans son pays d’origine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Glenn Oredina et sa famille arrivent de Sainte-Clotilde-de-Beauce où ils sont installés. J’aime la région parce que le coût de la vie est bas et c’est tranquille , lance le père de famille en anglais, visiblement contrarié par l’inflation et les aléas de l’économie. Ses deux filles vont à l’école en français. Il veut rester, mais il sait que son niveau de français est problématique.

Ouvrir en mode plein écran Glenn Oredina et sa famille se font plaisir en venant au marché. Ils sont installés à Sainte-Clotilde-de-Beauce, à 25 minutes de Thetford Mines. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Jongler entre son horaire de travail de nuit et les cours de francisation de jour était devenu trop difficile pour lui. Il a besoin de converser de façon soutenue en français pour espérer obtenir une résidence permanente, dit-il.

Une communauté fragilisée

Eva Lopez de l’organisme d’aide Intégration communautaire des immigrants (ICI) voit une différence marquée entre cette communauté et les autres. Malgré son intérêt à s’intégrer, cette communauté-là est particulièrement désinformée. Elle est fragilisée beaucoup du fait qu’elle ne parle pas français.

Les Philippins, c’est comme si on les a gardés dans le silence.

Selon elle, les employeurs devraient mieux valoriser, informer et guider leurs travailleurs philippins, des gens très travaillants . Ça crée des défis majeurs pour eux. On a vu des gens partir parce qu’il n’y avait rien à faire. Leur parcours est interrompu parce qu’ils n’ont pas le niveau de français exigé par le gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran Eva Lopez d'Intégration communautaire des immigrants a vu des Philippins de la région déménager dans d’autres provinces. La qualité de leur français ne respectait pas les exigences linguistiques du Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Chez Métallurgie Castech à Thetford Mines, les travailleurs sont pris en charge et inscrits au cours de francisation dès leur arrivée. On les incite à commencer leur francisation, [en plus de] les accompagner pour leur rappeler l’importance de la langue pour tout leur processus d’immigration , explique Joanie Bellegarde, directrice des ressources humaines pour le Groupe Castech/Plessitech.

Plus du quart des 100 employés de Métallurgie Castech sont Philippins. Une contribution importante pour continuer le développement de l’entreprise dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. John Villanueva est l’un d’eux. Il apprend le français, il connaît l’importance de maîtriser la langue. Il veut rester dans la région, dans la province.

Je suis excité d’apprendre le français, mais c’est très difficile, le masculin, le féminin.

Assouplissement demandé à Québec

Métallurgie Castech espère voir un assouplissement des exigences linguistiques en français demandé par Québec aux nouveaux arrivants qui souhaitent éventuellement demander une résidence permanente.

Les gens qui travaillent dans les usines, qui font très bien leur travail et leur apprentissage, n’ont pas besoin d’avoir le même niveau de français qu’un médecin qui a besoin de parler et de côtoyer [des patients] , note Joanie Bellegarde.

Ouvrir en mode plein écran John Villanueva travaille pour Métallurgie Castech depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran La famille de John Villanueva est venue le rejoindre cet été au mois de juillet. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Près de 30 Philippins travaillent chez Métallurgie Castech. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Album photo: Castech

Elle n’est pas la seule. De retour au Marché Filipino Asiatique, Glenn Oredina est du même avis. Nous sommes venus des Philippines ici au Québec et nous voulons y rester , dit celui qui qualifie son apprentissage du français de sacrifice pour sa famille.

La nourriture pour aider la rétention

Poissons séchés, bœuf, porc, sauce et croustilles des Philippines : les choix et les saveurs du Marché Filipino Asiatique plaisent aussi aux Thetfordois d’origine, nombreux depuis l’ouverture. Ça nous permet de goûter des choses nouvelles et mettre du voyage dans notre quotidien , lance Audrey Godbout, une résidente de cette ville de 26 000 habitants.

Ouvrir en mode plein écran Les clients du Marché Filipino Asiatique, ouvert depuis mai dernier, viennent d’un peu partout en région, d’aussi loin que Victoriaville et de la Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier