Les sursauts extrêmes de la météo poussent les assureurs à verser des indemnités records

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) affirme que les événements météorologiques ont forcé les assureurs en dommages à verser la somme record de 600 millions de dollars aux Québécois, depuis le début de l'année. C'est six fois plus que la moyenne annuelle enregistrée il y a 10 ans.

Selon le BAC , les assureurs en dommages ont reçu à ce jour cette année plus de 40 700 réclamations, pour un total de 598,7 millions de dollars.

C'est davantage que la somme record de 585 M$ versée l'an dernier, et en termes de moyenne annuelle, c'est six fois plus élevé qu'il y a dix ans.

Ces prestations n'incluent pas ce qui a pu être versé aux victimes des feux de forêt, ou encore aux sinistrés de Baie-Saint-Paul qui avait littéralement été coupée en deux, en mai dernier, lorsque la rivière du Gouffre était sortie de son lit.

L'épisode de pluie verglaçante qui a frappé le Québec en avril arrive en tête de liste des coûts, avec plus de 209 M$ en indemnités.

En deuxième place, la tornade et les orages violents qui avaient marqué la journée du 13 juillet dans le Grand Montréal : plus de 205 M$ en indemnités.

En troisième place : le froid extrême au début de février qui avait entraîné son lot de pannes d'électricité et de vents forts, et le versement de plus de 65 M$ en indemnités.

Viennent ensuite les événements des 20 et 21 juillet (vent, eau, grêle et foudre) avec près de 52 M$ en indemnités, les inondations de la mi-juillet avec près de 35 M$...

S'adapter ne sera pas agréable...

Pour le professeur en résilience, risque et catastrophes au département de géographie de l’UQAM, Yannick Hémond, ces indemnités records illustrent que les Québécois doivent non seulement se protéger contre les événements météo extrêmes, mais qu'ils doivent aussi s'y adapter. S'adapter va demander des changements et ce ne sera pas agréable , a-t-il prévenu sur les ondes de Tout un matin, jeudi, sur ICI Première.

De plus, l'État doit aider les citoyens à mieux se prémunir contre les risques de voir leurs biens endommagés, voire détruits lors d'intempéries, a ajouté M. Hémond. Accompagner les particuliers est une excellente idée , selon lui parce que, ce faisant, on va les éduquer à ce qui se passe, leur indiquer quels comportements avoir et comment réagir, et aussi leur suggérer ce qui peut être fait à proximité de chez eux.

Le professeur de l'UQAM estime par ailleurs que les municipalités ont raison de réclamer plus d'argent aux autres paliers de gouvernement dans ce domaine.

Québec promet une action renforcée

Ouvrir en mode plein écran Les municipalités québécoises évaluent à deux milliards de dollars la somme dont elles ont besoin, chaque année, dans les cinq années à venir, pour se prémunir contre les risques météorologiques extrêmes. (Photo d'archives, des chutes Montmorency à Québec.) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au début de la semaine, le ministre de l'Environnement du Québec Benoit Charette avait promis une action renforcée dans les mois à venir, après avoir été interpellé par les grandes villes de la province. La formation d'un comité d'experts est notamment évoquée.

Les municipalités évaluent à deux milliards de dollars par année ce dont elles auront besoin, d'ici 2028, pour répondre adéquatement, et dès maintenant, à l'urgence climatique.

Avec les informations de Fanny Samson