L’économie chinoise ralentit, mais on est loin d’une crise

L’économie chinoise s’appuie sur trois piliers : les exportations, l’investissement dans les infrastructures et l’immobilier, et enfin la consommation des ménages, explique au téléphone Victor Shih, directeur du Centre sur la Chine du 21e siècle à l’École de politique et de stratégie mondiales de l’Université de la Californie à San Diego.

Or, ces trois supports sont grippés. Les exportations sont en baisse, l’investissement immobilier est au plus bas et la consommation est très faible. Dans tous les domaines, il y a des faiblesses , note M. Shih.

Après 40 ans de croissance, l'économie chinoise est entrée dans une phase de ralentissement , estime pour sa part Philippe Aguignier, chercheur associé au programme Asie à l'Institut Montaigne et professeur d'économie chinoise à l'Institut national des langues et civilisations (INALCO), joint à Taipei.

Il y avait un ralentissement structurel et là-dessus sont venus se greffer des facteurs à court terme qui ont amplifié les problèmes.

Premier problème : le dégonflement de la bulle immobilière, un secteur qui représente environ le quart du PIB chinois. Les ennuis de grands promoteurs comme Evergrande et, plus récemment, Country Garden, font craindre le pire aux investisseurs.

Ouvrir en mode plein écran Le projet en développement One World City de Country Garden, en banlieue de Pékin Photo : Associated Press / Ng Han Guan

La Chine essaie de réorganiser son économie en s’appuyant de plus en plus sur l’industrie manufacturière. Mais les produits manufacturés chinois dépendent principalement du marché de l’exportation. Et puisque l’économie mondiale tourne au ralenti, aucun des principaux moteurs de la croissance ne fonctionne particulièrement bien, note Victor Shih.

Je doute que la Chine puisse atteindre à nouveau une croissance de 6 % à l'avenir. Il y aura une croissance, mais elle sera dans une fourchette nettement inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués, de l'ordre de 3 % à 4 %.

Un avis partagé par Philippe Aguignier, qui ne pense pas que l’objectif officiel de 5 % de croissance pour 2023 soit réalisable.

Publicité

Les risques d'une crise financière à court terme en Chine ne sont pas là encore, mais une croissance faible pendant une période durable, ça, c'est un vrai risque, souligne-t-il.

La responsabilité du gouvernement chinois

Plusieurs analystes blâment le gouvernement de Xi Jinping pour sa réponse inadéquate à la crise.

L’économiste américain Adam Posen, président du Peterson Institute on International Economics (PIIE), estime notamment dans un article publié dans la revue Foreign Affairs que l’ingérence arbitraire du gouvernement dans la vie quotidienne des Chinois a fait voler en éclats l’entente tacite selon laquelle dans la mesure où ils ne se mêlaient pas de politique, ils pouvaient vaquer à leurs affaires et s’enrichir.

Ouvrir en mode plein écran Les Chinois ont subi des confinements très stricts pendant la pandémie de COVID-19. Photo : Getty Images / AFP/HECTOR RETAMAL

Ce pacte a été remis en question avec les stricts confinements liés à la politique zéro COVID .

De nombreux petits commerces de détail, comme des vendeurs d’aliments, des magasins de vêtements ou des magasins de jouets, ont été très durement touchés par la politique zéro COVID, explique Victor Shih. Des millions de ces petites entreprises ont fait faillite.

Résultat : les Chinois font moins confiance au gouvernement. Inquiets pour l’avenir, ils préfèrent épargner et ne répondent pas aux mesures pour les pousser à dépenser ou à réinvestir dans l'immobilier.

Ouvrir en mode plein écran La Chine affronte plusieurs défis structurels qui continueront d'entraver sa croissance, mais ne l’arrêteront pas, estime M. Lardy. Photo : Getty Images / HECTOR RETAMAL

Le secteur privé a, lui aussi, été touché. Le resserrement des règles encadrant les entreprises de l'Internet et du numérique, ainsi que celles de l’éducation et du tutorat en ligne, a coûté très cher à certaines de ces entreprises, auparavant très dynamiques. En juillet, Pékin s’est également attaqué aux services de santé privés, avec un discours qui met l’accent sur le bien commun plutôt que sur le profit.

Publicité

Cela a sapé la confiance de certains de ces investisseurs dans le gouvernement chinois , soutient Victor Shih.

Pour affronter ce vent de face qui souffle sur l’économie chinoise, plusieurs réclament un plan de relance.

Ce ne sera toutefois pas simple à mettre en place, croit M. Aguignier, parce que les problèmes sont multiples et profonds .

Ces dernières années, à chaque fois qu’il y a eu un problème, on a annoncé de nouveaux investissements qui ont permis de régler la question temporairement. Mais il faut s'attaquer aux problèmes de fond, et ce n'est pas facile, parce que ça veut dire changer le modèle économique.

Si plusieurs sont insatisfaits avec la gouvernance actuelle, il est toutefois improbable qu’ils remettent en question le pouvoir de Xi Jinping, estime M. Shih.

Ouvrir en mode plein écran Un écran géant dans un centre d'achat à Pékin transmet un discours du président chinois, Xi Jinping, à l'Organisation de coopération de Shanghai, le 4 juillet 2023. Photo : Getty Images / GREG BAKER

L'ampleur [de ce mouvement] risque d’être assez limitée, croit le chercheur. Ce sera un casse-tête pour le gouvernement, mais cela ne menacera pas la survie du régime.

Le climat pourrait cependant rester morose encore longtemps.

Je n'ai jamais vu un tel pessimisme , note M. Aguignier.

Un diagnostic prématuré

Il ne faut toutefois pas sauter aux conclusions trop hâtivement, estime Nicholas Lardy, chercheur au Peterson Institute on International Economics.

Dans les années 1980 à 2010, la croissance annuelle de la Chine était, en moyenne, de 10 %, elle est tombée à 4 % pendant la crise de la COVID-19 et elle tourne maintenant autour de 3 %.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Il y a donc un mouvement à la baisse, et personne ne s’attend à un retour à un taux de croissance dans les deux chiffres. Rien n’indique, cependant, que la dégringolade va continuer pendant des années, souligne M. Lardy.

S’agit-il d’une tendance à la baisse qui va se poursuivre? Peut-être, mais je ne pense pas que les faits soient tellement probants.

De récents indicateurs, qui révèlent une diminution de la valeur des importations et une faible consommation des ménages, sont à relativiser, estime M. Lardy. Ces statistiques, estime-t-il, doivent être analysées dans leur contexte très spécifique et ne dénotent pas de tendance à la baisse à long terme.

La hausse des revenus personnels combinée à une diminution du taux d’épargne signifie, selon lui, que la consommation des ménages va probablement augmenter.

Sur la base des données sur la consommation, l'augmentation des salaires, et le fait que la déflation n’est pas vraiment un problème, il est loin d’être évident que l’économie va s’affaiblir. Je pense qu'il est même plus probable qu’elle se renforce.

On est très loin de la déflation qu’entrevoient certains. Au contraire, croit-il, la reprise a peut-être déjà commencé, même si elle est encore fragile.