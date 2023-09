Gérer la circulation au pont de l’île d’Orléans pour la cueillette des pommes

La très populaire cueillette de pommes à l'île d'Orléans use parfois la patience des automobilistes et des habitants qui empruntent le pont. Pour tenter de faciliter la circulation, des signaleurs seront aux entrées du pont pendant quelques heures, lors des fins de semaine achalandées de septembre et octobre.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) reprend la formule utilisée l'automne dernier pour réduire les conséquences de la circulation.

Des signaleurs seront donc présents près du pont de l'île d'Orléans les samedis et les dimanches, du 16 septembre au 15 octobre, entre 10 h et 18 h. Si la saison s'étire, le ministère se dit prêt à réévaluer la situation.

Malgré cette mesure, le MTMD rappelle aux automobilistes que la circulation reste dense dans ce secteur pendant la période de la cueillette de pommes et qu'il faut prévoir plus de temps pour se rendre ou pour sortir de l'île.

Les usagers de la route peuvent se rendre sur le site Internet Québec 511 pour voir l'état de la circulation.