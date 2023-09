Stefanson appelée fouiller Prairie Green lors d’une visite dans une Première Nation

La Première Nation de St. Theresa Point, dans le nord-est du Manitoba, a reçu la première ministre et cheffe progressiste-conservatrice, Heather Stefanson, sur fond de revendication pour la fouille du dépotoir de Prairie Green.

D’après le Service de police de Winnipeg, les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran, deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé, se trouveraient dans la décharge située au nord de la capitale manitobaine.

Même si sa fille Ashlee ne fait pas partie de cette liste, Albert Shingoose partage la cause des proches de ces femmes disparues. Il n’a plus de nouvelles de sa fille depuis un an et demi.

"Fouillez le dépotoir, fouillez le dépotoir !" Je lui ai dit haut et fort , se rappelle Albert Shingoose.

L’homme habillé en rouge en signe de protestation silencieuse a fondu en larmes au moment de serrer la main d’Heather Stefanson. Une image relayée ensuite par la candidate sur son compte X (anciennement Twitter).

Pour sa part, la cheffe du parti progressiste-conservateur a déclaré s'être rendue à St. Theresa Point pour écouter la communauté.

Elle n’a pas partagé la teneur des échanges, mais a reconnu que le sujet de la fouille de la décharge de Prairie Green a été abordé.

Bien que je respecte le fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec ma position, elle reste ferme : pour des raisons de santé et de sécurité, la réponse doit être non , a-t-elle noté dans une déclaration mercredi.

Désir collectif d'envoyer un message

Le directeur adjoint de l’école de la Première Nation de St. Theresa Point, Roy Mason, explique qu'il ne souhaitait pas nécessairement que le sujet de la fouille du dépotoir soit central lors de la visite de la cheffe du Parti progressiste-conservateur. Il reconnaît cependant qu’il y avait un désir collectif d'envoyer un message.

Des centaines d’étudiants et écoliers ont d’ailleurs porté des vêtements rouges en signe de ralliement à la cause. « Quand nous avons su que Heather Stefanson allait venir, nous avons voulu montrer que nous voulons que le dépotoir soit fouillé », note Roy Mason.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la Première nation de St. Theresa Point, vêtus de rouge, brandissent des panneaux commémorant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées Photo : Fourni par Clint Flett

La travailleuse en santé mentale en milieu scolaire, Tanya Dawn McDougall, a elle aussi tenu à livrer un message à la candidate et première ministre.

Honnêtement, je ne voulais pas qu'une politicienne vienne dans ma communauté en pensant que nous étions totalement inconscients de sa position sur la question , assure-t-elle.

Un enjeu clé en cas de scrutin serré

Le professeur émérite d'études politiques à l'université du Manitoba, Paul Thomas, pense que le coût de la vie, les soins de santé et l'économie sont au centre des préoccupations de la plupart des électeurs, et que certains pensent que l'argent serait mieux utilisé pour des programmes, des services de prévention de la violence à l'égard des femmes .

Selon une étude de faisabilité, les fouilles du dépotoir de Prairie Green pourraient coûter jusqu'à 184 millions de dollars et durer jusqu'à trois ans.

Selon de nombreux politologues, la décision de la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, de ne pas financer de fouilles dans le dépotoir de Prairie Green pour retrouver les victimes d’un tueur en série présumé pourrait influer sur l’issue d’une élection très serrée.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants réclament des fouilles dans le dépotoir de Prairie Green depuis plusieurs mois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Les deux principaux partis d’opposition, le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Manitoba, se sont tous les deux engagés à lancer des fouilles au dépotoir.

Le chef néo-démocrate, Wab Kinew, affirme que son parti travaillerait avec les familles de Morgan Harris et de Marcedes Myran, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral, pour établir la meilleure façon de mener des fouilles. Il s'est toutefois abstenu de parler d'aspects financiers.

Le Parti libéral du Manitoba s'est, pour sa part, engagé à financer la moitié du coût des fouilles s'il parvenait au pouvoir.

Avec les informations de Bryce Hoye