WT Microelectronics, une entreprise dont le siège social est à Taïwan, annonce qu’elle achète 100 % des actions de la société montréalaise Future Electronics pour une somme de 3,8 milliards de dollars américains.

Robert G. Miller a été PDG de Future Electronics de sa fondation, en 1968, à février dernier. Au Registre des entreprises du Québec, il était le seul actionnaire de l'entreprise.

L'homme d'affaires québécois fait l'objet de plusieurs poursuites, dont une de 9,5 millions de dollars, pour avoir été impliqué dans un système d'exploitation sexuelle.

L'émission Enquête avait levé le voile sur cette histoire au début de février en rendant publics des témoignages de plusieurs jeunes femmes. Certaines ont affirmé avoir été payées en échange de relations sexuelles avec Robert G. Miller alors qu’elles étaient mineures, entre 1994 et 2006.

Basée à Pointe-Claire, Future Electronics, un distributeur de composantes électroniques, a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars américains au cours des six premiers mois de l’année 2023. La multinationale compte environ 5200 employés dans 47 pays.

L’équipe de gestion de Future Electronics, tous ses employés à travers le monde et tous les centres de location et de distribution poursuivront leurs opérations et ajouteront à la valeur de l’organisation , a indiqué le président-directeur général de WT Microelectronics, Eric Cheng, par voie de communiqué.

Il a également invité M. Omar Baig, qui a pris la relève de Robert G. Miller l'hiver dernier, à se joindre au conseil d’administration de WT Microelectronics.

Nos deux compagnies partagent la même culture et sont stimulées par un riche esprit entrepreneurial [...] , a déclaré M. Baig.

Cette combinaison est une belle occasion pour WT Microelectronics et Future Electronics de devenir ensemble un leader mondial dans l’industrie et nous permettra de poursuivre notre plan stratégique à long terme d’offrir le meilleur service à nos clients, comme nous l’avons fait ces 55 dernières années , a-t-il ajouté.

Une entreprise dans la tourmente

Robert G. Miller avait démissionné de son poste de PDG à Future Electronics quelques heures après la diffusion du reportage d’Enquête le 2 février dernier. C’est donc en pleine tourmente qu’Omar Baig a hérité des fonctions du milliardaire montréalais, qui est aujourd’hui âgé de 80 ans.

Dans une missive envoyée aux employés de l’entreprise, M. Baig avait indiqué que Robert G. Miller nie catégoriquement et avec véhémence les allégations malveillantes portées contre lui et confirme qu'elles sont fausses .

Dans un communiqué, l’entreprise avait ensuite affirmé que les allégations sont le résultat d’un divorce acrimonieux .

M. Miller a continué de nier toute implication dans un réseau d’exploitation juvénile malgré le dépôt de trois actions en justice à son encontre au cours des derniers mois.

Un recours collectif regroupant 29 victimes alléguées a été déposé au mois de février contre l’homme d'affaires montréalais. Il fait également l’objet de deux poursuites individuelles pour lesquelles les plaignantes réclament 9,5 millions de dollars et 8 millions de dollars en dommage. M. Miller conteste toutes les poursuites.