Future Electronics est vendue à une société taïwanaise pour près de 4 G$ US

WT Microelectronics, une entreprise dont le siège social est à Taïwan, annonce qu’elle achète 100 % des actions de la société montréalaise Future Electronics pour une somme de 3,8 milliards de dollars américains.

Robert G. Miller a été PDG de Future Electronics de sa fondation, en 1968, à février dernier. Il fait l'objet de plusieurs poursuites, dont une de 9,5 millions de dollars, pour avoir été impliqué dans un système d'exploitation sexuelle.

L'émission Enquête avait levé le voile sur cette histoire au début de février en rendant publics des témoignages de plusieurs jeunes femmes. Celles-ci affirment avoir été payées en échange de relations sexuelles avec Robert G. Miller alors qu’elles étaient mineures, entre 1994 et 2006.

Basée à Montréal, Future Electronics, un distributeur de composantes électroniques, a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars américains au cours des six premiers mois de l’année 2023. La multinationale compte environ 5200 employés dans 47 pays.

L’équipe de gestion de Future Electronics, tous ses employés à travers le monde et tous les centres de location et de distribution poursuivront leurs opérations et ajouteront à la valeur de l’organisation , a indiqué le président-directeur général de WT Microelectronics, Eric Cheng, par voie de communiqué.

Il a également invité M. Omar Baig, qui a pris la relève de Robert G. Miller en février dernier, à joindre le conseil d’administration de WT Microelectronics.

Nous sommes heureux de nous joindre à WT Microelectronics et nous croyons que cette transaction bénéficiera à tous nos actionnaires , a déclaré M. Baig.