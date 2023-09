Politique 713 : les conseils d’éducation vont défier la version révisée, s’il le faut

Les trois conseils d’éducation des districts scolaires francophones ont voté en faveur de l’application de la nouvelle politique 713, mais promettent de « respecter les droits des enfants ».

Dans un communiqué publié mercredi soir, les trois conseils d’éducation disent avoir décidé d’appliquer la politique 713, tout en s’assurant du respect des droits constitutionnels et des droits de la personne de tous leurs élèves.

Lors d'une entrevue avec La matinale, le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, a indiqué vouloir respecter les consignes du ministère de l’Éducation relativement à 713, mais si cela présente un risque pour un élève, les autorités scolaires s’en remettront à une politique de mise en œuvre adoptée par les trois conseils francophones.

Lorsqu’on va voir des cas où il pourrait y avoir un danger pour l'enfant, alors à ce moment-là on va se réserver le droit d’une certaine confidentialité.

La dernière version de la politique 713, dévoilée le 23 août, prévoit notamment que les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans qui veulent que leur pronom ou leur prénom de choix soit utilisé à l’école, plutôt que celui attribué à la naissance, doivent obtenir le consentement de leurs parents en toute circonstance, y compris en classe et lors des activités parascolaires.

Publicité

Par exemple, dans la politique de mise en œuvre de la Politique 713 du District scolaire francophone Sud, on indique qu'il ne sera pas nécessaire pour un élève de moins de 16 ans d'obtenir le consentement parental pour que son pronom ou prénom de choix soit utilisé à l'école.

Dans une note envoyée au parents, la directrice générale du DSF-S, Monique Boudreau, indique que la politique de mise en œuvre reflète l'engagement du district envers « la sécurité et l'inclusion de toutes les personnes apprenantes » et que leur « sécurité et leur bien-être. »

Prêts à se défendre

Cette nouvelle approche découle d’un avis juridique commandé par les conseils d’éducation, ajoute M. Côté.

Après avoir regardé le rapport du défenseur des enfants, on se devait d’aller chercher un avis légal à cet effet , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Michel Côté dit ignorer comment le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, réagira à l’approche retenue par les conseils d’éducation francophones.

Publicité

Plus tôt cette semaine, Bill Hogan avait prévenu que les autorités scolaires allaient devoir obtempérer à la version révisée de la politique 713, faute de quoi ils s'exposent à des mesures disciplinaires.

S’il le faut, les conseils d’éducation iront devant les tribunaux, mais Michel Côté souhaite que ce ne soit pas nécessaire.

S’il faut se défendre, on va se défendre , lance-t-il, avant d’ajouter que M. Hogan entendra peut-être raison lorsqu’il réalisera que la tous les conseils d’éducation éprouvent un malaise avec sa version de 713.

Une crise fabriquée de toute pièces

Selon Michel Côté, le gouvernement Higgs a fabriqué cette crise de toutes pièces en faisant croire aux parents qu’ils étaient exclus des décisions de vie importantes de leurs enfants.

Le gouvernement a amplifié cette situation-là, selon moi [...]. Depuis le tout début, le parent fait partie intégrante du processus et nous travaillons toujours, c’est le but ultime, avec l’élève pour qu’il puisse dévoiler à ses parents la situation. On parle de 0,1%, environ, des élèves que ça touche dans le district. Il faut arrêter de penser ou de dire que le parent n’est plus inclus dans l’équation avec la politique comme on est en train de l’appliquer , déplore–t-il.

Malheureusement, le ministère de l’Éducation empêche les autorités scolaires de convenablement faire leur travail et de faire gains pour les élèves, ajoute M. Côté.

Depuis deux ans, […] c’est tempête après tempête. On passe la majorité de notre temps à essayer d’éteindre des feux qui sont allumés par le gouvernement […] Ça fait plus de 14 ans que je suis sur le conseil d’éducation et je n’ai jamais vu ça , analyse-t-il.

Avec des informations de l'émission La matinale