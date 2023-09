Un nouveau projet controversé de logements est en cours dans le quartier historique du nord de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

New Dawn Enterprises construit un immeuble d'appartements qui abritera 25 personnes actuellement sans-abri ou ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Certains résidents du quartier s'y opposent parce que l’immeuble est juste à l'extérieur du quartier patrimonial de Sydney, qui contient des bâtiments datant de 1785. La responsable du projet, Alyce MacLean, dit que New Dawn essaie de faire en sorte que le bâtiment se fonde dans le décor.

Ce sera un grand bâtiment et ce sera certainement un immeuble d'appartements, mais nous avons fait de notre mieux dans la conception pour compléter ou rappeler certains des éléments de conception les plus historiques de l'extrémité nord de Sydney , assure-t-elle.

Le revêtement est en bloc, pour imiter l’allure des maisons en rangée , explique-t-elle. Et les fenêtres ont en quelque sorte des croix dans le cadre des vitres.

Le bâtiment aura 25 unités d'une chambre et un espace cuisine commun avec une salle de télévision et d'autres salles de programmation.

Ouvrir en mode plein écran Alyce MacLean, chef de projet de New Dawn, affirme que la cour du bâtiment offrira de l'intimité aux personnes qui ont eu beaucoup de mal à trouver un endroit où vivre. Photo : Gracieuseté de New Dawn Enterprises

Il sera en forme de L, ce qui créera une cour privée pour les locataires.

En tant qu'organisation, nous sommes honorés de pouvoir disposer de ce terrain et de cet espace, et en particulier d'une belle cour que nous pouvons offrir à des personnes qui ont probablement eu beaucoup de mal à trouver un endroit digne et sûr pour y vivre.

Le projet était initialement prévu pour un quartier différent, strictement résidentiel et situé à l'écart des transports en commun et d'autres services, mais les conseillers de la municipalité régionale du Cap-Breton l'ont rejeté plus tôt cette année.

Pour ne pas perdre 5 millions $ en financement fédéral de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le conseil a approuvé l'emplacement de l'extrémité nord de New Dawn, derrière l'ancienne école secondaire Holy Angels, en partie parce qu'il est plus proche des services dont les locataires pourraient avoir besoin.

New Dawn travaille avec le Centre Ally du Cap-Breton, qui gère un site de prévention des surdoses et un centre de réduction des méfaits dans le quartier voisin du centre-ville.

Alyce MacLean affirme qu’au moins deux membres du personnel du centre travailleront 24 heures sur 24 dans le nouvel immeuble pour aider les locataires à s'adapter au logement et pour leur fournir des informations ou d'autres ressources dont ils pourraient avoir besoin.

New Dawn espère que le bâtiment sera prêt à être occupé d'ici la mi-novembre de l'année prochaine et l'agence a créé un tableau de bord en ligne pour tenir le public au courant des développements.

