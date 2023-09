La culture de couverture : une pratique agricole traditionnelle qui séduit en Alberta

La technique agricole traditionnelle qui consiste à ajouter des plantes de couverture dans les champs regagne en popularité auprès des agriculteurs de l'Alberta.

Elle consiste à semer une variété de graines, comme le trèfle, les radis, les pois et le seigle d'automne, qui sont plantées pour couvrir le sol plutôt que d'être récoltées. Cette méthode est utilisée pour ralentir l'érosion, améliorer la santé des sols, capter l'humidité, éliminer les mauvaises herbes et accroître la biodiversité.

Yvonne Lawley, professeure adjointe de phytologie à l'Université du Manitoba, explique que cette pratique n'est pas nouvelle.

Ce qui est nouveau, c'est la façon dont nous pensons à utiliser les plantes comme couverture , déclare-t-elle.

Selon Mme Lawley, les agriculteurs cultivaient souvent des plantes de couverture en même temps que leurs cultures normales. Maintenant, la technique vise à étendre la croissance à ce qu'elle appelle les saisons intermédiaires , notamment le début du printemps et la fin de l'automne.

Elle ajoute que c'est important pour les grandes exploitations de l'ouest du Canada qui cultivent des céréales.

Dieter Gagelmans a commencé à expérimenter les cultures de couverture en 2021 sur sa ferme d'environ 344 hectares, située près de New Sarepta, un hameau à environ 50 kilomètres au sud-est d'Edmonton. Une année plutôt sèche , dit-il.

À l'époque, ses principales cultures étaient l'orge et le maïs, et son mélange de semences de cultures de couverture contenait des pois, du chou frisé, du radis, du trèfle et de la chicorée.

Son constat : les cultures produisaient un rendement supérieur à la normale.

Lors d'une année de sécheresse normale, nous obtenons entre deux et trois tonnes par acre, alors que nous avons récolté quatre à cinq tonnes par acre, voire six tonnes par acre.

Une fois la récolte principale effectuée, Dieter Gagelmans coupe les tiges des plantes de couverture. Ensuite, il les laisse tranquilles pour qu'elles aient le temps de repousser avant la saison suivante.

Ses vaches peuvent brouter les restes des cultures de couverture et en retirent certains avantages pour leur santé en plus de produire un lait de meilleure qualité.

Si vous les enlevez, la seule chose qui va pousser, ce sont les mauvaises herbes , souligne-t-il. Je ne reviendrai jamais à un système de culture normal après avoir vu les avantages de ce système.

Un réseau d'agriculteurs

Raymond Chittick fait sensiblement le même constat à sa ferme de 400 hectares près de Mayerthrope, au nord-ouest d'Edmonton.

M. Chittick a commencé à pratiquer la culture de couverture il y a sept ans afin de réguler l'humidité du sol de son champ. Principalement éleveur de bovins, il cultive également de l'avoine et des pois, ainsi que, pour sa centaine de bovins, de l’ivraie, des navets et des plantes vivaces.

Grâce à cette pratique, l'herbe que broutent ses bovins est plus riche en nutriments, ce qui lui permet d'économiser de l'argent sur les aliments pour animaux.

Raymond Chittick est éleveur et agriculteur près de Mayerthorpe, en Alberta.

Aujourd'hui, les gens s'arrêtent à sa ferme pour complimenter la taille et la couleur de ses pâturages et lui demander des conseils.

Selon Linda Gorim, la titulaire de la chaire de la Western Grains Research Foundation sur les systèmes de culture à l'Université de l'Alberta, la plupart des producteurs comme Dieter Gagelman et Raymond Chittick s'appuient sur les échanges avec d'autres producteurs pour développer leurs exploitations.

Elle ajoute que cette façon de faire aide à façonner des pratiques qui sont spécifiques aux différentes localités.