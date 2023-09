Le manque de couverture cellulaire en région est encore un problème en 2023 et la Mauricie n’y échappe pas. Une livraison qui a mal tourné il y a quatre ans résonne toujours dans une pharmacie de Shawinigan. Son propriétaire poursuit à ce jour la sensibilisation auprès de ses livreurs lorsqu’ils se retrouvent près des différentes zones sans réseau cellulaire.

Alors qu’elle effectuait une livraison en 2019 près du lac Souris, à Saint-Mathieu-du-Parc, une jeune employée s’est retrouvée coincée au bas d’une colline après une sortie de route, incapable de joindre les secours. Érika Gauthier a dû attendre plusieurs heures avant que son patron, le pharmacien Yves Bordeleau, la retrouve.

Même avec son cellulaire, [...] elle n’a jamais été capable de me rejoindre, raconte-t-il. Donc après une heure, une heure et demie d’attente ici à la pharmacie, j’ai décidé de remonter sa route et son itinéraire pour finalement la retrouver sur le bord du lac.

La jeune femme n’a pas été blessée, mais elle a un subi un traumatisme important, se rappelle sa mère. Elle était paniquée un peu. C’est ce qui a fait en sorte qu’elle n’était pas en train de réfléchir et se dire : "je vais marcher quelques mètres pour rejoindre quelqu’un" , dit Suzanne Lafontaine.

Dès qu’on s’approche du parc national, ça devient un peu plus compliqué [au niveau des communications] , déplore le pharmacien Yves Bordeleau.

Ouvrir en mode plein écran Le copropriétaire d'une pharmacie de Shawinigan, Yves Bordeleau, s'inquiète pour la sécurité de ses livreurs quand ils vont dans les zones mal desservies par le réseau cellulaire. Photo : Radio-Canada

Une carte du gouvernement du Québec illustre les différents angles morts de la couverture cellulaire dans la province. Il n’y a aucun réseau sur la route 155 entre le nord de La Tuque et le Lac-Saint-Jean. Les municipalités de Trois-Rives et de Saint-Mathieu-du-Parc ne sont pas desservies non plus. Il s’agit d’une situation impensable en 2023, selon le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand.

On a beaucoup de touristes l’été, on a beaucoup de personnes qui font du vélo, de la moto. Quelqu’un se blesse, comment tu fais pour appeler les secours, appeler les urgences quand tu n’as aucune couverture cellulaire? C’est un non-sens , plaide le premier magistrat.

Le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, qui représente les répartiteurs de la Sûreté du Québec (SQ), Frédérick Dagenais, souligne que la problématique qu’on a, c’est souvent de recevoir des appels ou des semi-appels, des appels qu’on a de la difficulté à entendre la personne. […] Ça donne des problématiques de géolocalisation .

Cette situation a pour effet d’augmenter les délais d’intervention déjà plus importants en région éloignée. On essaie de recontacter la personne, mais c’est la difficulté du métier par rapport à la couverture du réseau.

Après l’Internet haute vitesse qui a été implanté dans les dernières années à Saint-Mathieu-du-Parc, la municipalité attend maintenant avec impatience sa tour cellulaire.

D'après le reportage d'Edouard Dubois