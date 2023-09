Des hygiénistes dentaires recherchés en Estrie

Selon l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, l’Estrie est la deuxième région du Québec avec le moins d’hygiénistes dentaires par habitant.

À la clinique dentaire Galt de Sherbrooke, on fait des pieds et des mains pour recruter cette denrée rare.

Quand on sait qu'il y a quelqu'un de Sherbrooke qui est en train de faire le cours en hygiène identitaire, on veut quasiment le recruter avant qu'il soit gradué, raconte Dre Eve-Marie Arcand. On se dit faut que l'on passe en mode séduction, que toutes les dentistes qui cherchent en même temps vont vouloir avoir cette personne-là dans leur bureau.

Le manque d'hygiénistes peut avoir des répercussions sur la clientèle. Des rendez-vous sont parfois offerts avec un an de retard. Il y a des gens qui tombent un peu aussi en manque de services, puis ça, on pense que ce n'est pas bon pour la santé dentaire des gens , mentionne la dentiste.

C’est le même son de cloche à la clinique du Vieux Sherbrooke. J'aurais deux postes de disponibles actuellement pour des hygiénistes dentaires , raconte Dr Mathieu Faubert.

Quatre autres cliniques de Sherbrooke ont confirmé à Radio-Canada faire face au même défi. Le problème serait généralisé en Estrie.

On est la deuxième région au Québec qui a le ratio le plus faible en termes d'hygiénistes par rapport à la population. Donc oui, on a des enjeux de recrutement.

L'une des solutions proposées par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec est d'ouvrir un nouveau programme de formation à Sherbrooke. La ville de Sherbrooke est la seule ville majeure au Québec qui n'a pas de programme d'hygiène dentaire au cégep , explique Dr Faubert.

Le Cégep de Sherbrooke analyse l'ouverture d’un programme de technique en hygiène dentaire. Une décision sera prise dans les prochains mois par la direction.

Ouvrir en mode plein écran Eve-Marie Arcand a constaté le manque d'hygiénistes dentaires. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

À la clinique dentaire Galt, on juge que ce programme pourrait faire toute la différence pour les aspirants hygiénistes de l'Estrie. La formation la plus proche est à Saint-Hyacinthe, sinon, c'est Longueuil, Trois-Rivières, Montréal donc c'est quand même assez loin de Sherbrooke , mentionne Dr Eve-Marie Arcand.

À court terme, le milieu espère que le gouvernement offre des bourses Perspectives Québec pour les Estriens qui choisissent de suivre le programme dans une autre région.

Le fait que le programme ne se donne pas à Sherbrooke peut être un frein pour certaines personnes qui seraient intéressées à suivre le programme de se déplacer, d'aller en appartement et tous les coûts qui viennent avec ça.

Les retards occasionnés par la pénurie peuvent devenir un enjeu majeur pour certains patients, dont ceux ayant des problèmes de gencives.

Pour ces personnes-là, ce ne sont pas des rendez-vous réguliers, c'est impossible par elle-même à la maison, même avec la meilleure hygiène du monde de maintenir leur situation. Alors vraiment, il y a des gens pour qui ces ces ces catastrophiques.

Les hygiénistes dentaires à la recherche d'un emploi ont l'embarras du choix en Estrie.

D'après le reportage de Thomas Deshaies