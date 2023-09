Les Ontariens de six mois et plus pourront se faire vacciner gratuitement contre l'influenza à compter du 30 octobre. La province s'attend à recevoir ses premières doses du nouveau vaccin de Moderna contre la COVID-19 « plus tard en septembre », sans préciser pour l'instant quand le grand public pourra le recevoir.

Ce mois-ci, le vaccin annuel contre la grippe sera offert aux personnes plus vulnérables comme les patients et les employés des hôpitaux et les résidents des centres de soins de longue durée.

Pour le grand public, il sera disponible à partir du 30 octobre dans les cabinets de médecin et dans les pharmacies participantes, notamment, indique la province dans un communiqué.

Le gouvernement indique aussi qu'il est sécuritaire et commode de se faire vacciner en même temps contre le coronavirus.

La province prévoit commencer à recevoir des doses du vaccin amélioré contre la COVID-19 SPIKEVAX XBB de Moderna plus tard en septembre, lequel protège mieux contre le nouveau variant XBB d’Omicron.

Santé Canada a approuvé l'utilisation du nouveau vaccin chez les individus de six mois et plus, mais les premières doses iront aux personnes plus vulnérables. La province promet plus de détails une fois qu'elle aura reçu les premières doses.

Les vaccins actuels continueront aussi à être offerts, ajoute le gouvernement.

Hausse des cas

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, indique que l’activité de la COVID-19 est en hausse avec de nouveaux variants .

Il s'attend par ailleurs à une arrivée hâtive cette année des autres maladies respiratoires saisonnières.

Restez à jour avec vos vaccins contre la COVID-19, faites-vous vacciner contre la grippe lorsque le vaccin vous est offert, restez à la maison quand vous êtes malade, lavez vos mains souvent et couvrez votre bouche lorsque vous toussez ou éternuez, et envisagez de porter un masque, en particulier si vous présentez un risque élevé.

Notre gouvernement s’assure que la population ontarienne peut être aiguillée vers les outils dont elle a besoin pour assurer sa sécurité et sa santé ainsi que celles de ses proches durant la saison automnale des maladies respiratoires , affirme la ministre de la Santé Sylvia Jones dans un communiqué.

Il est possible d'obtenir gratuitement un test de dépistage antigénique de la COVID dans un bureau de santé publique. Ce sera aussi le cas bientôt chez les fournisseurs de soins, ajoute la province.

Vaccin contre le VRS; Tamiflu

L'Ontario lance également un programme de vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) ciblant les personnes de 60 ans et plus vivant en résidence.

Des pharmaciens seront appelés à administrer le vaccin Arexvy approuvé par Santé Canada.

De nouveaux changements permettront bientôt aux pharmaciens d’administrer le vaccin, ce qui permettra aux foyers d’embaucher des pharmaciens pour administrer le vaccin sur place et aidera les populations vulnérables à recevoir leur dose de façon plus commode sans avoir à quitter leur domicile , indique la province dans un communiqué.

Le gouvernement veut aussi autoriser les pharmaciens à pouvoir prescrire le médicament antiviral Tamiflu contre la grippe.