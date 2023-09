Le port de Belledune au Nouveau-Brunswick a annoncé en 2022 son intention d’ouvrir une usine de production d’hydrogène vert, un combustible propre qui suscite de l’engouement dans le contexte mondial des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles.

Denis Caron, président-directeur général du port, a fait le point sur les progrès du projet au cours d’une entrevue accordée cette semaine au téléjournal Acadie.

C’est prévu que l’usine serait en fonction à la fin de 2027. C’est toujours réaliste , affirme Denis Caron.

À la recherche d’énergie verte

En gros, cette future usine fera passer du courant électrique dans l’eau (H 2 O) afin de décomposer cette molécule et d’en extraire l’hydrogène. Pour que l’hydrogène soit considéré comme étant vert, il faut que le courant électrique le soit aussi, et ce n’est pas encore le cas de l’ensemble du réseau de la société Énergie NB.

Est-ce qu’on peut augmenter les énergies renouvelables qu’on doit faire comme province pour réduire les gaz à effet de serre? On se fait dire que le réseau est à 80 % propre et il y a 20 % qui restent à faire. [...] Mais si on peut essentiellement les développer davantage, non seulement pour les industries, mais aussi pour la population en général, et par la suite prendre cette énergie et faire de l’hydrogène, [...] ça devient de l’essence propre pour nos industries , explique Denis Caron.

Ouvrir en mode plein écran Énergie NB doit cesser de brûler du charbon dans sa centrale thermique à Belledune d’ici 2030 en vertu des règles fédérales. Photo : Énergie NB

Des investissements évalués à 2,5 G$

La réalisation du projet requiert des investissements considérables.

C’est 1,5 milliard uniquement pour l’usine. Ça va prendre de l’énergie additionnelle. À peu près 1000 MW d’énergie verte, ce qui est à peu près un autre milliard. Le projet en question, c’est 2,5 milliards , estime Denis Caron.

Ouvrir en mode plein écran Denis Caron, PDG du port de Belledune, donne une entrevue à Karine Godin, du téléjournal Acadie. Photo : Radio-Canada

L’autorité portuaire compte sur des partenaires du secteur privé pour réaliser son projet. M. Caron ne peut pas les identifier publiquement pour le moment, mais il assure que ces entreprises sont sérieuses.

Publicité

On a une société américaine qui a les moyens, qui se lance déjà dans la production de l’hydrogène aux États-Unis. On a une compagnie de l’Allemagne aussi qui veut se positionner ici à Belledune , fait entendre Denis Caron.

La planification se poursuit

Denis Caron ne peut pas encore donner d’estimation du nombre d’emplois qui seraient créés. On est en train de finaliser ça avec un économiste.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux du port de Belledune au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le port de Belledune travaille aussi avec Énergie NB pour régler la question des 1000 MW d’énergie verte et avec le gouvernement pour avoir l’appui législatif nécessaire.

On se fait dire qu’effectivement il y a un intérêt, que le gouvernement peut modifier la loi sur l’électricité pour permettre à ces projets d’avancer , souligne M. Caron.