François Legault ira parler d'environnement aux Nations unies la semaine prochaine à New York, a appris La Presse canadienne.

Le premier ministre a été invité par le secrétaire général Antonio Guterres à assister à l'Assemblée générale des Nations unies et à participer au premier Sommet sur l'ambition climatique.

Il est rarissime qu'un premier ministre du Québec reçoive une telle invitation, et l'honneur est perçu dans les officines du gouvernement comme une reconnaissance des efforts déployés par le Québec pour lutter contre les changements climatiques.

Aucune autre province canadienne n'a été invitée à cet événement d'envergure.

De toute évidence, le Québec s'illustre : le gouvernement Legault aime rappeler que c’est le Québec qui produit le moins de gaz à effet de serre (GES) par habitant en Amérique du Nord et que 99 % de son électricité provient de sources renouvelables.

Il a également adopté une cible de réduction de ses émissions de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2030, et vise la carboneutralité d'ici 2050.

Le 19 mai dernier, le gouvernement Legault a par ailleurs annoncé une mise à jour de son Plan pour une économie verte qui était accompagnée d'une enveloppe de 9 milliards de dollars sur cinq ans.

Des mesures concrètes

Antonio Guterres est d'avis que l'effondrement climatique a commencé , dans la mesure où un record mondial de températures a été atteint pendant l'été dans l'hémisphère nord.

Juillet et août ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés, selon l'Observatoire européen Copernicus.

Le Sommet sur l'ambition climatique met à l'honneur les dirigeants d'États, de la société civile et des entreprises qui sont les chefs de file dans la mise en place de mesures crédibles et concrètes visant à atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius de l'Accord de Paris et à apporter la justice climatique aux personnes touchées de plein fouet par la crise climatique , peut-on lire dans un document explicatif des Nations unies.

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette accompagnera le premier ministre Legault à New York pendant trois jours, soit de lundi à mercredi.

Ensemble, ils présenteront les grandes orientations du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques et participeront à une table ronde avec les membres du Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), dont fait partie le Québec.

Le BOGA regroupe les États qui ont renoncé à l'exploitation et à l'exploration des hydrocarbures sur leurs territoires.

Faire rayonner le Québec

Ce sera l'occasion de faire rayonner le Québec sur la scène internationale, dit-on, dans le contexte où le premier ministre Legault multiplie les annonces concernant le développement de la filière batterie.

Une annonce majeure est d'ailleurs prévue à ce sujet avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans les prochaines semaines.

Cette présence du premier ministre Legault aux Nations unies est une première étape avant la 28e Conférence des parties sur le climat de l'ONU (COP 28), qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis.