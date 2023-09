Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la police de Trois-Rivières, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et d’autres services de police du Québec, dont la Sûreté du Québec (SQ), mènent depuis 6 h ce matin une vaste opération en lien avec le trafic de stupéfiants. Une partie des activités se déroulent en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Des interventions sont effectuées dans les secteurs de Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Saint-Célestin, Louiseville, Saint-Ubalde, Grand-Saint-Esprit et Victoriaville.

L’opération est une phase d’enquête qui a pour but ultime de mettre fin aux activités d’un réseau criminel actif qui serait relié aux Hells Angels. Ce réseau s’adonne au trafic et à la distribution de stupéfiants (méthamphétamine et cocaïne) à fort volume.

En tout 25 perquisitions seront exécutées à différents endroits qui ne sont pas tous détaillés dans le communiqué envoyé jeudi matin par l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie. Des véhicules seront aussi scrutés par les policiers.