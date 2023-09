La trajectoire de l’ouragan Lee dans les Maritimes devient plus claire

Une image plus claire se dessine des impacts de l'ouragan Lee sur les Maritimes dans les prochains jours.

La tempête importante et lente devrait toujours rester proche de la force de catégorie 1 alors qu'elle se déplacera dans la région samedi. Lee passera ensuite à une dépression post-tropicale alors qu'elle se déplacera vers le nord-est dans la nuit de samedi à dimanche.

La trajectoire projetée a évolué ces derniers jours. Cependant, les dernières simulations du modèle de prévision se sont limitées à la possibilité que Lee se déplace dans le golfe du Maine avant de toucher terre quelque part dans le sud-ouest des Maritimes.

Le météorologue Ryan Snoddon affirme que l'ouragan Lee sera probablement une tempête de catégorie 1 au moment où il atteindra les eaux canadiennes.

Ouvrir en mode plein écran La trajectoire de l'ouragan Lee, selon les prévisions publiées à 3 h, le 14 septembre 2023. La direction de la tempête se précise et le système apportera déjà des averses jeudi dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Photo : Environnement Canada

Même si les impacts seront considérables, la zone où les vents sont les plus forts samedi devrait être plus proche du centre de la tempête.

Cela pourrait changer avec un autre changement de trajectoire, mais actuellement, le plus grand risque de rafales de vent, qui dépasse le critère d'avertissement de 90 km/h, se situe probablement dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, en particulier le long des zones exposées de la côte.

Lee, est déjà une grosse tempête, mais cette transition post-tropicale signifie que des rafales de vent se propageront sur une vaste zone éloignée du centre de la tempête.

Les rafales de l'ordre de 60 à 90 km/h sont inférieures aux critères d'alerte, mais risquent d’entraîner des pannes de courant généralisées avec les arbres encore pleins de feuilles.

Ouvrir en mode plein écran Le caporal Owen Donovan des Highlanders du Cap-Breton retire des débris d'arbres renversés par la tempête Fiona avec les conseils d'employés de l'entreprise Nova Scotia Power à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, le 26 septembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Vaughan Merchant

Les pluies les plus fortes tomberont probablement près du centre de la tempête et au nord-ouest. Il est encore un peu tôt pour prévoir les quantités de pluies potentielles, mais ces zones pourraient recevoir plus de 50 mm de précipitations samedi et samedi soir. Plus à l'est, les totaux globaux ne seront pas aussi élevés, mais de fortes averses sont toujours probables.

La tempête amènera bien sûr de fortes vagues, mais le potentiel d'onde de tempête est plus incertain.

Il ne faut pas négliger l’humidité tropicale qui s’installe dans la région avant l’ouragan Lee.

Attendez-vous à des averses parfois fortes et à un risque d'orages jeudi et même à un risque de crues soudaines par endroit.

Avec les informations de CBC