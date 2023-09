Finale de la Ligue Frontière : les Capitales refont le coup aux Otters en 9e manche

Pour une deuxième soirée de suite, les Capitales de Québec ont réussi l’improbable voire l’impossible. Dans un scénario quasi identique à celui de la veille, ils ont signé une spectaculaire victoire de 7-6 grâce à un circuit en fin de 9e manche. Ils mènent maintenant la série finale 2-0 contre les Otters d’Evansville et ne sont plus qu’à un gain du championnat des séries de la Ligue Frontière.

Après le voltigeur Justin Gideon qui a frappé le circuit victorieux la veille, c’était au tour de Jurami Profar de jouer les héros et d'ainsi permettre aux Capitales de compléter une spectaculaire remontée, eux qui tiraient de l’arrière 6-2 en 8e manche.

Le joueur de troisième but s’est étiré les bras sur le tir de Jake Polancic, le même qui avait accordé le circuit fatal à son équipe mardi. Sitôt la balle frappée, les joueurs et la foule du Stade Canac ont explosé de joie, pendant que Profar levait les bras au ciel.

Je me suis présenté au bâton en espérant avoir un bon lancer à frapper et je l’ai eu, a expliqué Profar, qui venait tout juste de recevoir les félicitations de chacun de ses coéquipiers. C’est mon plus gros coup sûr en carrière.

La magie exerce son effet en 8e

Cette remontée s’est amorcée en fin de 8e manche. En retard de quatre points, les Capitales se sont approchés à 6-5, notamment grâce au double de Tommy Seidl et au simple de Ruben Castro qui a fait produire deux points.

Enfin, du positif, se disait sûrement Patrick Scalabrini, parce qu’avant le début de cette manche, le gérant des Capitales n’y croyait plus vraiment.

On était morts morts, il n'y avait rien qui se passait, a-t-il expliqué. J’avais même préparé mon speech d’après-défaite pour garder la tête haute. Mais, la magie est arrivée en 8e manche avec un gros double de Seidl.

Le joueur de 2e but David Glaude cherchait à expliquer comment son équipe trouve la magie pour transformer les défaites en victoires dans les tout derniers instants d’un match.

Ça ne s’explique pas, je n’ai pas de mot. Quand on a commencé à faire des points en 8e, je n’ai jamais entendu le stade aussi bruyant. C’est magique!

La relève garde l'équipe dans la partie

Les frappeurs des Otters ont connu de beaux moments en 4e avec quatre points sur six coups sûrs pour prendre l’avance de 5-2.

Mais, la relève des Capitales a fermé la porte durant les cinq manches suivantes, n’accordant qu’un seul point sur deux coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail.

Les Capitales prennent maintenant la direction d’Evansville en Indiana. Les joueurs débordent de confiance alors que ceux des Otters, qui sont passés bien près de gagner les deux matchs à Québec, retournent chez eux, les mains vides.

C’est immense! On n’aurait pas été morts si on l’avait perdu aujourd’hui, mais là, on s’en va là-bas avec le vent dans le dos.

Les deux équipes seront de retour sur le terrain vendredi soir. Québec va tenter de mettre la main sur son deuxième championnat des séries de la Ligue Frontière en deux ans, le neuvième sacre de son histoire.