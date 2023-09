Un passager agressif lance des insultes à racistes et misogyne à une chauffeuse de la CTT

Un homme qui s’en est pris verbalement à une chauffeuse de la Commission de transport de Toronto (CTT) et qui a frappé sur son autobus fait face à de multiples accusations.

L’incident s’est produit le 6 septembre en matinée, dans le secteur de North York.

Selon la police, la conductrice était en train de replacer son véhicule pour permettre aux passagers de descendre, quand l’homme aurait traversé l’intersection et se serait précipité sur le véhicule. Il se serait mis à injurier la chauffeuse, à la sommer d’ouvrir la porte et à frapper sur l’autobus.

Quand les portes se sont ouvertes, l’homme en a profité pour monter et a continué sa tirade.

Sur l’enregistrement qu’il a fait de son interaction avec la chauffeuse et qui a circulé sur les médias sociaux, l’homme tient des propos racistes et misogynes.

La police a annoncé mardi soir que Paul Sampalean avait été arrêté et accusé de méfait, d’intimidation et d’avoir troublé la paix.

Le président du syndicat des chauffeurs, Marvin Alfred, estime que des accusations plus graves auraient dû être portées. Il croit qu’il devrait y avoir des conséquences plus lourdes pour les gens qui s’en prennent aux chauffeurs.

Nous considérons qu’il s’agit d’un comportement haineux, criminel, misogyne et raciste, qui devrait être considéré comme un crime haineux , a-t-il déclaré.

Cette situation n'est acceptable nulle part; elle est inacceptable dans une banque, elle est inacceptable partout dans la société. Pourquoi est-elle acceptable et tolérée dans les transports? demande-t-il

Le PDG de la CTT , Rick Leary, a dénoncé l’incident. J’ai été consterné par ce que j'ai vu [sur la vidéo] , a-t-il affirmé. C'était dégoûtant.

La mairesse Olivia Chow raconte qu’elle a parlé avec la chauffeuse, le lendemain de l’événement, et qu’elle lui a dit qu’une telle chose n’aurait jamais dû se produire à Toronto. Je l’ai remerciée pour son travail et me suis excusée, au nom de la ville de Toronto, de ce qu’elle a eu à endurer.

Avec les informations de CBC