Rentrée du BAFF : cultiver une vie en français après les études secondaires

Le Bureau des affaires francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser (SFU), le BAFF, a célébré sa « French Fête » de la rentrée, mercredi. Au menu : rencontres entre étudiants, musique… et poutine.

C'est notre grande rentrée à SFU en français , indique Anne-Marie Gagné, gestionnaire communication et marketing au BAFF . On accueille les étudiants inscrits dans un programme en français ou encore les étudiants intéressés par la langue française, qui parlent français ou qui veulent vivre l'expérience culturelle.

SFU accueille environ 200 étudiants dans ses programmes en français, auxquels s'ajoutent ceux qui ponctuent leur parcours universitaire de cours en français et les francophones inscrits dans des programmes en anglais.

Un tel événement, qui fait partie de ceux organisés par le BAFF tout au long de l’année, est pour eux l’occasion de tisser des liens et de maintenir le français dans leur quotidien, une préoccupation souvent ressentie après les études secondaires.

Après l'école secondaire, c'est très facile de perdre [son français] , estime Myriam Devlin, agente de recrutement au BAFF qui a fait des études secondaires en immersion française. Je pense que ça revient toujours très vite en pratiquant.

Anne-Marie Gagné, gestionnaire communication et marketing au BAFF, espère que les étudiants développent un réseau qu'ils pourront cultiver au-delà de leur de leur cheminement postsecondaire,

Bâtir une communauté

D'après le recensement de 2021, 326 865 personnes connaissent à la fois le français et l’anglais en Colombie-Britannique, tandis que 1780 personnes ne connaissent que le français. Bien que le nombre de francophones soit à la hausse depuis 2016, l’anglais demeure prédominant dans la province.

Selon Anne-Marie Gagné, les jeunes doivent savoir qu'il est possible d’avoir une vie en français en milieu minoritaire. Aujourd’hui, le BAFF collabore avec le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone de la province et d’autres associations afin de bâtir un réseau de soutien pour la vie académique et personnelle des francophones et francophiles.

C'est important qu'ils puissent créer ce réseau de contacts qu’ils vont cultiver, on l'espère, au-delà de leur cheminement postsecondaire, et qu’ils puissent développer l’habitude d'utiliser la langue française dans leur quotidien , ajoute-t-elle.

Joseph Quesne étudie pour devenir enseignant de français en Colombie-Britannique. Selon lui, les activités en français, en plus de l’enseignement académique, contribuent à la vivacité de la communauté : J'aime le cinéma, la littérature, ça peut être aussi des endroits où partager des intérêts culturels avec d’autres francophones.

Ambiance festive

L’événement French Fête s’est déroulé au son du DJ Alex Mof qui a fait jouer des titres populaires en français, comme ceux de Stromae.

Une centaine de personnes y ont pris part, se rassemblant notamment autour d’un repas. On a mangé toute la poutine! C'’est un bel exploit , a indiqué une organisatrice de l’événement.

Avec les informations de Nantou Soumahoro