Le Festival Kaleido recherche 50 000 $ pour boucler son budget

Alors que le 18e Festival Kaleido d’Edmonton s’amorce vendredi soir par un défilé de lanternes, les organisateurs lancent un appel pour combler un manque à gagner de 50 000 $ dans le budget total de l’événement.

Ce rendez-vous familial gratuit est essentiellement financé par des donateurs et des subventions. Mais cette année, plusieurs grands donateurs ont versé moins d'argent que d’habitude, ce qui a réduit de 30 % le budget du festival.

Cela nous a mis face à un immense défi financier , sur fond d’inflation, souligne Christy Morin, la directrice artistique du Festival Kaleido. Elle ajoute que la planification a été faite bien avant d'apprendre que le financement ne sera pas complet : « On a continué, comme toujours, à travailler sur la programmation en pensant que ça va être là. »

Malgré tout, elle assure que l’événement se déroulera comme prévu du 15 au 17 septembre, car des artistes, l’équipe de production et le conseil du festival ont tous dit oui pour qu’il ait lieu, souligne-t-elle.

D’après Christy Morin, ceci est d’autant plus important que l'événement contribue à la revitalisation du quartier Alberta Avenue, sur la 118e Avenue : Le quartier où nous vivons est une communauté vulnérable, donc c’est important d’avoir les portes ouvertes.

Pour tenter de boucler leur budget, les organisateurs ont lancé un appel à un financement participatif. Mercredi après-midi, plus de 4000 $ avaient été récoltés en ligne. De plus, une loterie moitié-moitié est offerte.

Le Festival Kaleido cherche par ailleurs 100 bénévoles supplémentaires pour appuyer les 300 volontaires déjà recrutés.

Les organisateurs soulignent cependant que si le festival devait se retrouver l’année prochaine face aux mêmes défis financiers, il serait difficile de le maintenir en place.

L'événement présente chaque année une programmation comprenant des spectacles de musique, de danse, de film, de la gastronomie, des expositions d’artisans ou encore des galeries d’art, afin de mettre en exergue la diversité de la communauté du quartier.

Le but de ce festival, c’est d’inviter Edmonton dans notre foyer. Plusieurs artistes vivent dans la communauté, et les gens d’Edmonton ne savent que nous sommes une communauté de diversité et d’inclusion, de fusion et de créativité artistique.