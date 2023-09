Accès à Internet haute-vitesse : le préfet Gérald Savard satisfait malgré un an de retard

Le gouvernement Legault s’était fixé l’objectif de rendre Internet haute vitesse accessible à tous les Québécois d’ici le 30 septembre 2022. Près d’un an après cette date butoir, force est de constater que la situation s’est améliorée, mais qu’il reste encore des endroits mal desservis, notamment dans les zones rurales.

Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard, admet que les choses ne sont pas encore parfaites, mais il est reconnaissant du travail effectué.

Tous les fils sur les poteaux électriques qui étaient prévus sont branchés [...] puis, normalement, le 30 septembre ça va être branché. Sauf que c'est sûr que le gouvernement du Québec avait promis septembre, fin septembre 2022. Il y a un retard puis il y a des gens qui ne l'apprécient pas beaucoup , mentionne M. Savard.

Il rappelle que brancher le Québec au complet est un défi de taille. Il estime que le premier ministre livre la marchandise malgré le retard sur l’échéancier.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

M. Legault, on peut lui donner, c’est mission accomplie parce qu'il a travaillé fort. Ç'a été tout un tour de force qui a été fait. On peut remercier le gouvernement parce qu'une municipalité, les municipalités comme à la MRC du Fjord, on est 13 municipalités. Avoir le service Internet qui va être disponible partout comme on va l'avoir, c'est tout un atout , croit-il.

Gérald Savard estime qu’Internet haute vitesse aidera le développement des petites localités comme la sienne en permettant à leurs citoyens de travailler à distance.

La téléphonie cellulaire

Le préfet mentionne qu’en ce qui concerne la téléphonie cellulaire aussi, la situation tend à s’améliorer depuis plusieurs années.

Nous, à la MRC du Fjord-du-Saguenay, depuis 2011, 2012, on a travaillé fort, puis on a ajouté 14 tours. On a 22 tours. En général, c'est bien desservi , affirme M. Savard.

Cependant, il dénonce que la situation ne soit pas optimale en cas de perte d’électricité.