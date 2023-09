Un pic d’arsenic dans l’air d’une ville enfumée par les feux de forêt

D’importants pics de contaminants ont été enregistrés à Rouyn-Noranda le 5 juin dernier, alors que la qualité de l’air était dégradée par les feux de forêt.

Les concentrations d’arsenic ont atteint plus de 500 nanogrammes par mètre cube d'air (ng/m3) à la station de mesure installée près de la Fonderie Horne, soit huit fois la norme annuelle que devra respecter l'entreprise en 2023.

Les quantités de nickel, de plomb et de cadmium étaient également de 3 à 11 fois plus élevées que les normes annuelles.

Moyennes journalières de contaminants dans l’air Métaux 5 juin 2023 Normes annuelles 2023 Arsenic 517 ng/m3 65 ng/m3 Cadmium 45 ng/m3 12 ng/m3 Nickel 223 ng/m3 20 ng/m3 Plomb 2847 ng/m3 450 ng/m3 Les données sont en nanogrammes par mètre cube (ng/m3). Source : Glencore https://environnement.horne.ca.glencore.net

Lorsque nous regardons la rose des vents, il est évident que ceux-ci provenaient du nord et ont soufflé de façon prolongée vers la station légale (ALTSP1). Après analyse de la moyenne historique, les vents ont soufflé dans cette direction en moyenne quatre fois plus longtemps lors de cette journée , explique par courriel Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne.

Ces données sur les contaminants se retrouvent sur un site web (Nouvelle fenêtre) mis en place par l'entreprise conformément à l’une des clauses de la nouvelle autorisation ministérielle 2023-2028.

Publicité

Des limites journalières en 2027

Ces sommets sont les plus importants enregistrés depuis l’événement du 7 mars dernier, alors que les concentrations d’arsenic dans l’air avaient dépassé les 1000 nanogrammes.

La Fonderie Horne devra respecter des limites journalières de contaminants dans l’air à partir de 2027 en vertu de la nouvelle autorisation ministérielle déposée en mars dernier.

Ouvrir en mode plein écran La fumée des feux de forêt était bien présente à Rouyn-Noranda en juin dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Limites journalières imposées par Québec à partir de 2027 Arsenic : 200 ng/m 3

Cadmium : 30 ng/m 3

Nickel : 70 ng/m 3

Plomb : 350 ng/m3 Source : Ministère de l’Environnement

Les taux enregistrés le 5 juin sont aussi bien au-dessus de ces limites suggérées par l’Institut national de santé publique pour limiter les risques sur la santé.

Publicité

Dans le cas du plomb, les 2847 ng/m3 mesurés représentent huit fois la limite journalière qui sera imposée en 2027.

Des normes difficilement atteignables en 2023?

Six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle entente entre Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, et le gouvernement du Québec, le complexe métallurgique n’atteint toujours pas les objectifs de 2023 pour l’arsenic et le nickel.

La fonderie a jusqu’au 15 mars prochain pour se conformer à la moyenne annuelle de 65 ng/m3 d’arsenic et de 20 ng/m3 de nickel. Selon les données émises en temps réel sur le site web de la Fonderie Horne, la moyenne annuelle se situe présentement à près de 69 ng/m3 pour l’arsenic et à 28ng/m3 pour le nickel.

Les projets de modernisation que nous mettons actuellement en place permettront de faire en sorte que les concentrations enregistrées à la station légale seront moins élevées même si un épisode de vent plus soutenu survient. Il est important de rappeler que ces projets permettront de diminuer l’arsenic, le plomb ainsi que l’ensemble des métaux , affirme Cindy Caouette par écrit.

Les autres contaminants répertoriés, soit le plomb et le cadmium, respectent pour l’instant la cible annuelle.