Séminaire de Chicoutimi : une toilette et un vestiaire universels implantés avec succès

Un débat sur les toilettes mixtes fait rage au Québec après qu’une école de l’Abitibi-Témiscamingue a annoncé vouloir convertir ses salles de bains en toilettes mixtes. Cette histoire a enflammé les réseaux sociaux et, cette semaine, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a affirmé que l’école devait « rectifier le tir ». Certaines initiatives du genre existent ici dans la région.

Au Séminaire de Chicoutimi, par exemple, deux espaces pour un seul élève à la fois ont été aménagés, soit une toilette et un vestiaire universels. Le tout s'est fait sans heurts.

La directrice générale du Séminaire, qui est également porte-parole des écoles privées de la région, Bianca Tremblay, n’est toutefois par surprise par ce qui se passe en ce moment dans la province. C'est un sujet qui est sensible, qui est d'actualité. Puis il faut savoir écouter, être patient et respectueux. Je pense que c'est sain pour une société comme la nôtre de débattre , a-t-elle fait valoir au micro de Catherine Doucet.

Débat sur les toilettes mixtes dans les écoles.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Place publique. Débat sur les toilettes mixtes dans les écoles ÉMISSION ICI PREMIÈRE Place publique Écouter l’audio (Débat sur les toilettes mixtes dans les écoles. 11 minutes 7 secondes) Durée de 11 minutes 7 secondes 11:07

En entrevue à l’émission Place publique, Mme Tremblay a expliqué que la direction du Séminaire de Chicoutimi avait reçu une demande il y a quatre ans pour l’installation de toilettes mixtes. Nous, dans notre protocole à l'école, on parle avec le gouvernement étudiant. On leur propose les projets qui sont en cours, on leur demande leur opinion, puis ça n'a pas passé auprès des jeunes , se rappelle-t-elle.

Les rénovations ne se sont donc pas concrétisées à ce moment-là. Toutefois, l’équipe scolaire n’a pas complètement balayé l’idée d'accommoder certains jeunes.

C'était une demande sûrement en lien avec des besoins des jeunes. Donc, si le besoin était là, il fallait l'écouter. Il fallait être proactif. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des services. On s'est fait conseiller par Diversité 02. On a rencontré son président de l'époque, M. Gosselin, puis lui, il nous parlait beaucoup de sécurité, de respect , raconte Bianca Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Bianca Tremblay, directrice générale du Séminaire de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est à ce moment que la direction a opté pour des toilettes et des vestiaires universels. On peut rentrer dans la pièce, fermer la porte derrière soi sur une toilette à usage unique , mentionne Mme Tremblay.

Publicité

Ainsi, une seule personne à la fois peut entrer dans cet espace. Pour la direction du Séminaire de Chicoutimi, il s’agit simplement d’une offre supplémentaire.

Je vous dirais que ça s'est passé tout en douceur. On a présenté le projet avec notre technicienne en travail social avec les jeunes. On a fait des présentations dans les groupes. On a un vestiaire universel aussi au niveau des gymnases qui a été ajouté.

Bianca Tremblay ajoute que l’école a été très vigilante dès le départ et que tout se passe sans problème.