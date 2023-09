Un élu veut que le VG de l’Ontario examine l’élargissement des limites urbaines à Ottawa

Une semaine après la démission du ministre du Logement de l’Ontario à la suite d’un rapport qui conclut qu’il a contrevenu à la Loi sur l’intégrité des députés dans le dossier de la ceinture de verdure de la région du Grand Toronto, un élu de la Ville d’Ottawa souhaite que le Bureau du vérificateur général de la province se penche sur une autre décision controversée prise par le même ministre concernant le nouveau plan officiel de la Ville d’Ottawa.

L’ancien ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a quitté son poste après que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario ait conclu qu’il avait omis de superviser la sélection de terrains retirés de la ceinture de verdure dans le Grand Toronto, pour le développement de logements.

L'ancien ministre du Logement Steve Clark s'exprime lors d'une conférence de presse à Queen's Park, à Toronto, le 31 août 2023. Le 4 septembre, Steve Clark a démissionné de ses fonctions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

Un rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario publié le 9 août a révélé que le retrait de terrains de la zone protégée de la ceinture de verdure a profité à certains promoteurs.

Le conseiller municipal du quartier Capitale, Shawn Menard, voit des parallèles avec la décision de l’ex-ministre Steve Clark en 2022 d’élargir les limites urbaines de la ville d’Ottawa de 654 hectares, annulant une décision précédente de la Ville.

Ils doivent enquêter, a-t-il lancé à la sortie d’une réunion municipale, mercredi. Pas seulement à Hamilton, pas seulement à Toronto, mais aussi pour ce qui concerne la Ville d’Ottawa, étant donné les dépenses assumées par nos résidents .

Le conseiller du quartier Capitale, Shawn Menard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

M. Menard veut présenter une motion lors de la prochaine réunion du conseil pour demander au Bureau du vérificateur général de l'Ontario et au commissaire à l’intégrité de la province d’envisager de revoir la décision du gouvernement provincial d’ajouter des terrains [en dehors] des limites urbaines à Ottawa. Et, que la province revienne sur cette décision coûteuse .

Ferme achetée peu avant l’extension des frontières

La motion fait référence à des reportages de médias locaux qui, d’après M. Menard, ont révélé que des donateurs du Parti progressiste-conservateur liés à des promoteurs auraient acheté certains de ces terrains peu de temps avant la décision de M. Clark.

L’année dernière, un reportage de CBC a révélé qu’une entreprise liée à cinq donateurs du Parti progressiste-conservateur avait acheté certains de ces terres [en dehors de limites urbaines], peu de temps avant les changements apportés au plan officiel de la Ville.

Il y a de quoi s’inquiéter après ce que le commissaire à l’intégrité et la vérificatrice générale ont découvert en Ontario, à savoir qu’ils [le ministère des Affaires municipales et du Logement] ont ajouté des terres [...] de manière inappropriée [et] qu’il y a eu une influence qui n’aurait pas dû exister de la part de ces donateurs liés à des promoteurs et de lobbyistes , a expliqué M. Menard.

À mon avis, Ottawa a également été touchée par cette situation, compte tenu de l’expansion [urbaine] , a-t-il ajouté.

En point de presse mercredi, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, ne s’est pas montré très enthousiaste quant à la motion de M. Menard.

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Sutcliffe, le Bureau du vérificateur général de l’Ontario peut décider d’examiner la situation, sans avoir l’aval du conseil municipal.

Je ne souhaite pas revenir sur des décisions passées. Ce qui m’intéresse, c’est de construire plus de maisons pour les résidents d’Ottawa et pour les futurs résidents d’Ottawa. Si le vérificateur général de l’Ontario voit une raison de se pencher sur la question, il le fera. Il peut le faire de son propre chef, a fait valoir le maire. C’est ainsi que fonctionne le vérificateur général de l’Ontario, et non selon les directives du conseil municipal d’Ottawa .